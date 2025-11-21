ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Καντονά επέλεξε - Μαραντόνα ή Πελέ

Ο Καντονά επέλεξε - Μαραντόνα ή Πελέ

Ο σπουδαίος παλαίμαχος Γάλλος άσος δεν έχει καμία αμφιβολία για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Ο Ερίκ Καντονά κλήθηκε να απαντήσει για τον GOAT του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και χωρίς να το σκεφτεί, "έδειξε" τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

«Κάποιοι λένε πως ο Πελέ ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, όχι όμως για εμένα. Ο Μαραντόνα θα είναι πάντα ο μεγαλύτερος όλων. Ο Μαραντόνα πήρε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986, έχασε δύσκολα το 1990 και μετά το 1994 όταν και ενδεχομένως να το είχε πάρει και πάλι εάν δεν είχε τιμωρηθεί.

Η μεγάλη του διαφορά με τον Πελέ ήταν πως ο Μαραντόνα δεν είχε γύρω του μεγάλους ποδοσφαιριστές, αντίστοιχης ποιότητας… Έπρεπε εκείνος να κουβαλήσει όλη την ομάδα στις πλάτες του. Εάν αφαιρούσες τον Μαραντόνα από εκείνες τις ομάδες της Αργεντινής δεν θα είχε πάρει το Μουντιάλ, αντίθετα με τη Βραζιλία που και χωρίς τον Πελέ θα το είχε κατακτήσει», ανέφερε.

sdna.gr 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

