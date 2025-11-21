Η τεχνητή νοημοσύνη «μίλησε» - Αυτοί θα είναι οι φιναλίστ και η χώρα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ

Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έχουν ολοκληρωθεί, οι 42 από τις 48 ομάδες είναι ήδη γνωστές και πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του ερχόμενου καλοκαιριού.

Οι έξι ομάδες που απομένουν για να συμπληρωθεί το παζλ θα προκύψουν από τα ευρωπαϊκά και τα διηπειρωτικά playoffs, συνθέτοντας έτσι το Μουντιάλ με τις περισσότερες ομάδες που θα συμμετέχουν, αλλά δίχως την παρουσία της Εθνικής Ελλάδας.

Ένα μήνα πριν από την επίσημη κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον, μια προσομοίωση με τεχνητή νοημοσύνη έχει ξεκινήσει να δημιουργεί συζητήσεις σχετικά με τις πιθανές αναμετρήσεις στη νέα μορφή με 12 ομίλους και 48 ομάδες. Το μοντέλο προέβλεψε τα σενάρια από τη φάση των ομίλων μέχρι τον τελικό, αποκαλύπτοντας ένα δυνητικά απαιτητικό πεδίο για τις διοργανώτριες χώρες.

Σύμφωνα με αυτήν την προσομοίωση της τεχνητής Νοημοσύνης, το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς θα προκρίνονταν από τη φάση των ομίλων, αλλά καμία δεν θα προχωρούσε πέρα ​​από τον γύρο των «16».

Μάλιστα, οι «Τρι» θα γνώριζαν την ήττα με 3-2 από τη Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχαναν με 2-1 από την Αργεντινή στην παράταση και ο Καναδάς θα αποκλείονταν από την Αργεντινή στον γύρο των «32».

Αργεντινή και Ισπανία στον τελικό

Η προσομοίωση προβλέπει πως Αργεντινή και Ισπανία θα χαράξουν σπουδαία πορεία στη διοργάνωση και θα προκριθούν σε όλα τα στάδια νοκ άουτ για να συναντηθούν στον τελικό που έχει προγραμματιστεί για το MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη.

Το ΑΙ λαμβάνει υπόψη την παρουσία του Λιονέλ Μέσι έως το 2026, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία και το κύρος του θα είναι κρίσιμα για μια ομάδα που θα υποστηρίζεται από μια νέα γενιά επιθετικών. Στην περίπτωση της Ισπανίας, η πρόβλεψη την δείχνει ως μια κυρίαρχη ομάδα στην κατοχή, ικανή να ξεπεράσει την Αγγλία στα προημιτελικά και την Κολομβία στα ημιτελικά. Ωστόσο, η Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει ότι η Αργεντινή του «Pulga» θα είναι ξανά Παγκόσμια πρωταθλήτρια.

To «Back to Βack» της «Αλμπισελέστε»

Το υποθετικό σενάριο καταλήγει με την Αργεντινή να επικρατεί 2-1 της Ισπανίας και να κατακτά δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η «Αλμπισελέστε» θα απέκλειε μάλιστα τη Βραζιλία στα ημιτελικά, μετά από ισοπαλία 2-2 και πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι. Η Βραζιλία, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσομοίωση, θα έφτανε μέχρι εκεί αφού πρώτα ξεπερνούσε τη Γαλλία σε έναν υψηλού επιπέδου προημιτελικό.

Η Ισπανία από την πλευρά της θα έφτανε στον τελικό νικώντας 3-1 την Κολομβία, μια ομάδα της Νότιας Αμερικής την οποία το μοντέλο εμφανίζει με πολύ σταθερή πορεία μέχρι να συναντήσει τους Ισπανούς. Η προσομοίωση καταγράφει επίσης σταθερές εμφανίσεις από Γερμανία, Αγγλία και Πορτογαλία, χωρίς όμως την απαιτούμενη δυναμική για να φτάσουν στον τελικό.

Οι ημερομηνίες του Μουντιάλ

Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων έχει ήδη οριστεί. Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί αδιάκοπα από τις 11 έως τις 27 Ιουνίου. Η φάση των «32» θα είναι από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου και η φάση των «16» θα είναι από τις 4 έως τις 8 Ιουλίου.

Η 9η θα είναι η πρώτη ημέρα ανάπαυσης, πριν αντιμετωπίσουμε τους προημιτελικούς μεταξύ 9ης και 11ης. Ξεκούραση ξανά στις 12 και 13 για να παίξουν τους ημιτελικούς στις 14 και 15.

Και πάλι, θα υπάρξει διήμερη ανάπαυση (16η και 17η) πριν τον αγώνα για την τρίτη θέση το Σάββατο 18 Ιουλίου και τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 19 Ιουλίου, στη Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ

