ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν προβληματίζεται καθόλου ο Μπεργκ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Δεν προβληματίζεται καθόλου ο Μπεργκ

Είναι δύσκολη η αποστολή της Ομόνοιας στη Λεμεσό για να παίξει με τον Απόλλωνα (23/11, 19:00).

Ο στόχος όμως δεν αλλάζει και είναι από τα ματς που προσφέρουν περισσότερα από τους τρεις βαθμούς. Σε μία αναμέτρηση που ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ δεν προβληματίζεται καθόλου για την αρχική ενδεκάδα. Και αυτό γιατί ο Μαέ που δεν ήταν βασικός στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ και η ενόχληση στον προσαγωγό τον «ανάγκασε» να προπονείται πιο επιφυλακτικά. Άρα η εκτίμηση είναι πως θα μείνει στον πάγκο και στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Γιόβετιτς, με τον Εβάντρο να παίζει σε ρόλο επιτελικού μέσου και τους Μάριτς-Κούσουλο να είναι το δίδυμο στο κέντρο. Η τετράδα στην άμυνα θα παραμείνει η ίδια (Μασούρας, Αγκουζούλ, Παναγιώτου, Κίτσος), ενώ την ενδεκάδα κλείνουν οι Τάνκοβιτς, Σεμέδο και ο Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια.

Ενδεχομένως μετά από αρκετό καιρό να είναι στην αποστολή οι Κουλιμπαλί και Άιτινγκ. Όμως, δεν θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα, αν λάβουμε υπόψη ότι ο Μπεργκ δεν ρίχνει άμεσα στα βαθιά παίκτες που προέρχονται από τραυματισμό.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ίσως και με τους ίδιους η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η ΑΕΚ ενισχύει το ιατρικό τιμ με τον Νίκο Τζουρούδη

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Επέστρεψαν Έσε και Γκαρθία για Ατρόμητο

Ελλάδα

|

Category image

Η αλήθεια για την κόντρα Μανέ-Σαλάχ στη Λίβερπουλ: Ο Σενεγαλέζος ξεκαθάρισε τι πραγματικά συνέβη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τα πεζοδρόμια της Ταϊλάνδης στη λάμψη του Μουντιάλ: Το θαύμα του Ρικάρντο Αντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέντε προτάσεις για τον Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 100άρηδες και οι 200άρηδες - Σημαντική στιγμή για τέσσερις παίκτες της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παραμένει εκτός ο Μαέ - Φουλ Κουλιμπαλί και Άιτινγκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με απουσίες αλλά με ξεκάθαρο στόχο ο Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις η Μπαρτσελόνα για τον Χάρι Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Ο Πάλμερ τραυματίστηκε στο σπίτι του και μένει εκτός με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεσηκωμός στον Απόλλωνα: Πάνω από 6000 με Ομόνοια!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φανούριος: «Κομβικό μας για μας αυτό με την Ομόνοια» (Τα αγωνιστικά δεδομένα)

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η τεχνητή νοημοσύνη «μίλησε» - Αυτοί θα είναι οι φιναλίστ και η χώρα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη