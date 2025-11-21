Δεν προβληματίζεται καθόλου ο Μπεργκ

Ο στόχος όμως δεν αλλάζει και είναι από τα ματς που προσφέρουν περισσότερα από τους τρεις βαθμούς. Σε μία αναμέτρηση που ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ δεν προβληματίζεται καθόλου για την αρχική ενδεκάδα. Και αυτό γιατί ο Μαέ που δεν ήταν βασικός στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ και η ενόχληση στον προσαγωγό τον «ανάγκασε» να προπονείται πιο επιφυλακτικά. Άρα η εκτίμηση είναι πως θα μείνει στον πάγκο και στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Γιόβετιτς, με τον Εβάντρο να παίζει σε ρόλο επιτελικού μέσου και τους Μάριτς-Κούσουλο να είναι το δίδυμο στο κέντρο. Η τετράδα στην άμυνα θα παραμείνει η ίδια (Μασούρας, Αγκουζούλ, Παναγιώτου, Κίτσος), ενώ την ενδεκάδα κλείνουν οι Τάνκοβιτς, Σεμέδο και ο Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια.

Ενδεχομένως μετά από αρκετό καιρό να είναι στην αποστολή οι Κουλιμπαλί και Άιτινγκ. Όμως, δεν θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα, αν λάβουμε υπόψη ότι ο Μπεργκ δεν ρίχνει άμεσα στα βαθιά παίκτες που προέρχονται από τραυματισμό.