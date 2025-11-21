Γιαμάλ: «Ονειρεύομαι τα πάντα: πρωτάθλημα, Champions League, Μουντιάλ και Χρυσή Μπάλα!»

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα τιμήθηκε από τη Marca ως ο κορυφαίος παίκτης της προηγούμενης σεζόν στην Ισπανία, την ίδια στιγμή που ο Χάνσι Φλικ παρέλαβε το αντίστοιχο βραβείο για προπονητές.

Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός άφησε πίσω του στη μάχη για τη διάκριση τους Ραφίνια, Βινίσιους και Μπαπέ. Τα 9 τέρματα και οι 15 ασίστ του, αλλά και η συνολική επίδρασή του στην πορεία που οδήγησε την Μπαρτσελόνα στον τίτλο της La Liga, του χάρισαν το βραβείο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο».

Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο Γιαμάλ τόνισε ότι οι προσωπικές διακρίσεις αντανακλούν την καλή πορεία της ομάδας, εκφράζοντας την υπερηφάνεια και τη χαρά του για το βραβείο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία της επιστροφής στο νέο «Καμπ Νόου», επισημαίνοντας πως η ατμόσφαιρα του γηπέδου θα λειτουργήσει ως ισχυρή ώθηση για τη συνέχεια.

«Οι ατομικές βραβεύσεις δείχνουν ότι η ομάδα έκανε μια εξαιρετική χρονιά. Για μένα είναι πηγή χαράς και περηφάνιας. Το να μαζεύω τέτοιες διακρίσεις σε αυτή την ηλικία είναι πολύ θετικό. Θα συνεχίσω να δουλεύω και να παλεύω για να φτάνω σε τέτοια επιτεύγματα.

Οι φίλαθλοι παίζουν μεγάλο ρόλο. Φέτος αγωνιστήκαμε σε γήπεδο που δεν ήταν το σπίτι μας. Το Μοντζουίκ ήταν καλό, αλλά δεν ήταν αυτό που επιθυμούσαμε. Το νέο Καμπ Νόου θα είναι τεράστια ενίσχυση για όλους και θα βοηθήσει πολύ στο υπόλοιπο της σεζόν».

Στο τέλος, όταν ρωτήθηκε τι θα διάλεγε ανάμεσα σε πρωτάθλημα, Champions League, Μουντιάλ και «Χρυσή Μπάλα», ο 18χρονος απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια:

«Τα θέλω όλα. Ελπίζω να τα καταφέρω όλα και, όσο συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στις διοργανώσεις, είναι εφικτό».

sdna.gr