Κρος: «Ο Γκιουλέρ είναι διαφορετικός παίκτης»

Ο Ισπανός κόουτς, μετά την αποχώρηση των Τόνι Κρόος και Λούκα Μόντριτς, ψάχνει για μια επιπλέον λύση για το χώρο της μεσαίας γραμμής, ενώ έχει δώσει φανέλα βασικού στον Αρντά Γκιουλέρ.

Στην ομάδα της Μαδρίτης θεωρούν πως ο νεαρός Τούρκος μπορεί να καλύψει το κενό του Κρόος, αλλά με την άποψη αυτή διαφωνεί ο ίδιος ο διάσημος Γερμανός, μιλώντας στην αθλητική εφημερίδα «Diario Sport»:

«Ο Γκιουλέρ είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά είναι διαφορετικός παίκτης από εμένα. Αυτός έχει περισσότερο επιθετικά χαρακτηριστικά, ενώ εγώ πρόσεχα περισσότερο την άμυνα. Για το λόγο αυτό δεν πιστεύω πως δεν μπορεί να θεωρείται ο αντικαταστάτης μου στην μεσαία γραμμή».

sdna.gr