Καρέτσας: Ανανέωσε μέχρι το 2029 με την Γκενκ!

Η νέα συμφωνία θα επισημοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών (21/11).

Στο έμψυχο δυναμικό της Γκενκ θα παραμείνει ο Κώστας Καρέτσας μέχρι το 2029. Αξίζει να σημειωθεί πως ο «Kos» πριν από έναν χρόνο είχε δικαίωμα να υπογράψει μέχρι και τρία χρόνια καθώς δεν είχε ενηλικιωθεί.

Με το νέο συμβόλαιο, όμως, η Γκενκ τον «κλειδώνει» για δύο επιπλέον σεζόν, δυσκολεύοντας κάθε πιθανή προσέγγιση από ξένους μεγάλους συλλόγους που θα τον θελήσουν να τον αποκτήσουν το προσεχές καλοκαίρι. Στο παρελθόν άλλωστε είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον ομάδες όπως ο Άγιαξ και η Μάντσεστερ Σίτι.

Ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Γκενκ σε ηλικία μόλις 16 ετών και έκτοτε έχει προλάβει να καταγράψει 62 συμμετοχές με 3 γκολ και 12 ασίστ, επιβεβαιώνοντας το σπουδαίο ταλέντο του.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Καρέτσας αποφάσισε να εκπροσωπήσει την εθνική Ελλάδας αντί του Βελγίου. Μάλιστα ήδη σημειώσει 3 γκολ σε 9 διεθνείς εμφανίσεις.

sdna.gr