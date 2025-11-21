ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καρέτσας: Ανανέωσε μέχρι το 2029 με την Γκενκ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καρέτσας: Ανανέωσε μέχρι το 2029 με την Γκενκ!

Ο Κώστας Καρέτσας επέκτεινε μέχρι το 2029 το συμβόλαιο του με την Γκενκ. Η συμφωνία αυτή έρχεται μόλις έναν χρόνο μετά την προηγούμενη ανανέωση.

Η νέα συμφωνία θα επισημοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών (21/11).

Στο έμψυχο δυναμικό της Γκενκ θα παραμείνει ο Κώστας Καρέτσας μέχρι το 2029. Αξίζει να σημειωθεί πως ο «Kos» πριν από έναν χρόνο είχε δικαίωμα να υπογράψει μέχρι και τρία χρόνια καθώς δεν είχε ενηλικιωθεί.

Με το νέο συμβόλαιο, όμως, η Γκενκ τον «κλειδώνει» για δύο επιπλέον σεζόν, δυσκολεύοντας κάθε πιθανή προσέγγιση από ξένους μεγάλους συλλόγους που θα τον θελήσουν να τον αποκτήσουν το προσεχές καλοκαίρι. Στο παρελθόν άλλωστε είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον ομάδες όπως ο Άγιαξ και η Μάντσεστερ Σίτι.

Ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Γκενκ σε ηλικία μόλις 16 ετών και έκτοτε έχει προλάβει να καταγράψει 62 συμμετοχές με 3 γκολ και 12 ασίστ, επιβεβαιώνοντας το σπουδαίο ταλέντο του.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Καρέτσας αποφάσισε να εκπροσωπήσει την εθνική Ελλάδας αντί του Βελγίου. Μάλιστα ήδη σημειώσει 3 γκολ σε 9 διεθνείς εμφανίσεις.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ίσως και με τους ίδιους η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η ΑΕΚ ενισχύει το ιατρικό τιμ με τον Νίκο Τζουρούδη

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Επέστρεψαν Έσε και Γκαρθία για Ατρόμητο

Ελλάδα

|

Category image

Η αλήθεια για την κόντρα Μανέ-Σαλάχ στη Λίβερπουλ: Ο Σενεγαλέζος ξεκαθάρισε τι πραγματικά συνέβη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τα πεζοδρόμια της Ταϊλάνδης στη λάμψη του Μουντιάλ: Το θαύμα του Ρικάρντο Αντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέντε προτάσεις για τον Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 100άρηδες και οι 200άρηδες - Σημαντική στιγμή για τέσσερις παίκτες της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παραμένει εκτός ο Μαέ - Φουλ Κουλιμπαλί και Άιτινγκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με απουσίες αλλά με ξεκάθαρο στόχο ο Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις η Μπαρτσελόνα για τον Χάρι Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Ο Πάλμερ τραυματίστηκε στο σπίτι του και μένει εκτός με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεσηκωμός στον Απόλλωνα: Πάνω από 6000 με Ομόνοια!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φανούριος: «Κομβικό μας για μας αυτό με την Ομόνοια» (Τα αγωνιστικά δεδομένα)

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η τεχνητή νοημοσύνη «μίλησε» - Αυτοί θα είναι οι φιναλίστ και η χώρα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη