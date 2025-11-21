ΑΕΚ: Ξεκαθαρίζει για Πιερό και Ζίνι

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η σημερινή μέρα θα δείξει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα για Πιερό και Ζίνι εν όψει των προσεχών υποχρεώσεων της ΑΕΚ.

Οι τελευταίες επιστροφές διεθνών αναμένεται στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ, καθώς Πινέδα και Πιερό, που έπαιζαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και είχαν υπερατλαντικό ταξίδι, θα επιστρέψουν στα Σπάτα.

Ειδικά για τον φορ από την Αϊτή, θα πρέπει να διαπιστωθεί δια ζώσης η κατάστασή του, καθώς αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τη Νικαράγουα. Δεν φαίνεται να έχει κάτι πολύ σοβαρό (δέχτηκε ένα χτύπημα στον αστράγαλο), ωστόσο η συμμετοχή του για το ματς με τον Άρη την Κυριακή στην OPAP Arena (21:00) κρίνεται αμφίβολη.

Από τη διαθεσιμότητα του Πιερό, αλλά και του Ζίνι που έχει ανεβάσει ρυθμούς, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και το συνολικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, αφού αν έχει διαθέσιμο μόνο τον Γιόβιτς θα πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα και το σύστημα της ομάδας του.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός μάχης είναι οι Ελίασον και Κουτέσα, με τις επιλογές για τα άκρα της επίθεσης να είναι περιορισμένες πλέον. Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο, που δεν είναι στη λίστα για το Conference League και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής την Πέμπτη κόντρα στη Φιορεντίνα, συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να παίξουν από την αρχή.

Ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν οι αποφάσεις του Νίκολιτς για τον άξονα, καθώς το «βασικό» δίδυμο των Πινέδα και Μαρίν είναι δύσκολο να παίξει και την Κυριακή και στη Φλωρεντία αλλά και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι καθόλου απίθανο σε κάποιο από τα τρία αυτά ματς, πιθανώς κι αυτό της Κυριακής, να είναι στην ενδεκάδα ο Γκρούγιτς.

Διαβαστε ακομη