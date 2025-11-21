Φανούριος: «Κομβικό μας για μας αυτό με την Ομόνοια» (Τα αγωνιστικά δεδομένα)

Διαβάστε όσα είπε ο Ε.Τ των γαλάζιων ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια στο «Αλφαμέγα»

Για το ντέρμπι με την Ομόνοια: «Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες. Η Ομόνοια είναι η πιο σταθερή ομάδα, δικαιωματικά βρίσκεται στην κορυφή. Εμείς διαθέτουμε ποιότητα όχι όμως σταθερότητα. Είναι κομβικό ματς για μας, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, είναι ματς τριπλής παραλλαγής παρά τον παράγοντα έδρα. Θέλουμε να δείξουμε σφυγμό, ο Απόλλωνας παραμένει μεγάλη ομάδα και ικανή να κερδίσουμε οποιοδήποτε. Το κάθε ματς είναι μία ξεχωριστή εμπειρία, διακυβεύονται τρεις υπερπολύτιμοι βαθμοί. Δεν μετρά η προϊστορία, υπάρχουν 90 λεπτά που 22 ποδοσφαιριστές διεκδικούν τους τρεις βαθμούς».

Που μπορεί να κριθεί το ντέρμπι: «Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στα λάθη του αντιπάλου και αυτός που το θέλει περισσότερο. Όταν είσαι Απόλλωνας πρέπει να κερδίζεις όλους τους αντιπάλους κάτι που το έχει μεταφέρει ο προπονητής».

Για τα αγωνιστικά: «Επιστρέφει ο Κλέιτον και θα μας βοηθήσει στα άκρα της επίθεσης. Γκασμπάρ, Βέισμπεκ και Μαλεκκίδης είναι αμφίβολοι, το αρχικό πλάνο καταστρώνονται χωρίς αυτούς τους τρεις. Εκτός ο Μάρκες».

Για την προπώληση: «Διατέθηκαν 1000 μεμονωμένα +4500 διαρκείας, από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων είναι πιο ζωηρή. Θα έχουμε αρκετό κόσμο την Κυριακή».