ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φανούριος: «Κομβικό μας για μας αυτό με την Ομόνοια» (Τα αγωνιστικά δεδομένα)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φανούριος: «Κομβικό μας για μας αυτό με την Ομόνοια» (Τα αγωνιστικά δεδομένα)

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Διαβάστε όσα είπε ο Ε.Τ των γαλάζιων ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια στο «Αλφαμέγα»

Για το ντέρμπι με την Ομόνοια: «Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες. Η Ομόνοια είναι η πιο σταθερή ομάδα, δικαιωματικά βρίσκεται στην κορυφή. Εμείς διαθέτουμε ποιότητα όχι όμως σταθερότητα. Είναι κομβικό ματς για μας, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, είναι ματς τριπλής παραλλαγής παρά τον παράγοντα έδρα. Θέλουμε να δείξουμε σφυγμό, ο Απόλλωνας παραμένει μεγάλη ομάδα και ικανή να κερδίσουμε οποιοδήποτε. Το κάθε ματς είναι μία ξεχωριστή εμπειρία, διακυβεύονται τρεις υπερπολύτιμοι βαθμοί. Δεν μετρά η προϊστορία, υπάρχουν 90 λεπτά που 22 ποδοσφαιριστές διεκδικούν τους τρεις βαθμούς».

Που μπορεί να κριθεί το ντέρμπι: «Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στα λάθη του αντιπάλου και αυτός που το θέλει περισσότερο. Όταν είσαι Απόλλωνας πρέπει να κερδίζεις όλους τους αντιπάλους κάτι που το έχει μεταφέρει ο προπονητής».

Για τα αγωνιστικά: «Επιστρέφει ο Κλέιτον και θα μας βοηθήσει στα άκρα της επίθεσης. Γκασμπάρ, Βέισμπεκ και Μαλεκκίδης είναι αμφίβολοι, το αρχικό πλάνο καταστρώνονται χωρίς αυτούς τους τρεις. Εκτός ο Μάρκες».

Για την προπώληση: «Διατέθηκαν 1000 μεμονωμένα +4500 διαρκείας, από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων είναι πιο ζωηρή. Θα έχουμε αρκετό κόσμο την Κυριακή».

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Tags

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκησε την Παρί, «κέρδισε» τον Φουρνιέ και συνεχίζει δυναμικά ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Τάραξε» τα δίχτυα στο οικογενειακό διπλό ο Ίσακ και ετοιμάζεται για βασικός!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποτελέσματα πετόσφαιρας

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Καμπάνα» στον Μάικ Τζέιμς - Τα ματς της Μονακό που θα χάσει

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μανέ: «Η Λίβερπουλ τη σεζόν 19/20 είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρασε από τη Λεμεσό με νίκη η Ομόνοια

Φούτσαλ

|

Category image

Ο βασικός αντίπαλος της Πάφου δεν είναι κανείς από τους παραδοσιακά μεγάλους, τον... αποκάλυψε ο Λομάκιν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νίκη για την Ένωση επί του ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: H αναρρίχηση της Πάφου στην κορυφή και τα καυτά ντέρμπι που έρχονται

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Μπορούσαμε και για περισσότερα γκολ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ράτζκοφ: «Είναι ένα μάθημα για εμάς»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έφερε τούμπα το ντέρμπι η Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σόου Κορέια και κορυφή για την Πάφο που έφερε τα κάτω – πάνω απέναντι στον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Βρούτσης απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στις Σέρρες

Ελλάδα

|

Category image

«Καρφιά» Λεβέντη για το VAR που «απόψε εργάζεται κανονικά στο Παφιακό»

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη