Οι Δημοκρατικοί απαντούν σε Τραμπ και Ρονάλντο με... Λιονέλ Μέσι

Η κίνηση αυτή ακολουθεί λιγότερο από 24 ώρες μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο από τον Λευκό Οίκο, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περπατά δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, συνοδευόμενος από το μήνυμα "δύο GOATs" (οι καλύτεροι όλων των εποχών).

Η ανάρτηση του Δημοκρατικού Κόμματος έφερε στο προσκήνιο τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή, Λιονέλ Μέσι. Στο βίντεο εμφανίζονται ιστορικά γκολ με την Μπαρτσελόνα, σημαντικές ενέργειες με την Παρί Σεν Ζερμέν, πανηγυρισμοί με την εθνική Αργεντινής και η απονομή ενός από τα οκτώ Χρυσά Παπούτσια του.

Το βίντεο δεν είναι απλώς μια αναδρομή στη σπουδαία καριέρα του, αλλά και μια συμβολική απάντηση στο βίντεο του Τραμπ, που την Τρίτη δημοσίευσε εικόνες με τον Ρονάλντο στο Λευκό Οίκο.

sdna.gr