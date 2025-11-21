ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρίχνει… βλέμμα στην κορυφή

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ρίχνει… βλέμμα στην κορυφή

Μπαίνει ξανά σε ένα πιεσμένο πρόγραμμα η Πάφος FC αφού θα δώσει συνεχόμενα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη.

Πήρε τις ανάσες της και καλείται να παρουσιαστεί φρέσκια ώστε να κρατήσει ορθάνοικτες τις πόρτες σε όλα τα μέτωπα. Κάθε τι με την ώρα του όμως και αυτό που προέχει τώρα είναι το πρωτάθλημα. Το… δέλεαρ της κορυφής σαφώς και εξιτάρει και οι κυανόλευκοι έχουν την ευκαιρία να σκαρφαλώσουν σε αυτή, νικώντας απόψε (19:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» τον Άρη. Εφόσον το πετύχουν, για τουλάχιστον 48 ώρες θα είναι στο ρετιρέ, περιμένοντας την Κυριακή απώλειες από την Ομόνοια ώστε να τους βρει η 11η αγωνιστική στο ψηλότερο σκαλοπάτι.

Η παφιακή ομάδα θέλει να επιστρέψει πειστικά στον δρόμο των επιτυχιών, αφού είχε προηγηθεί η ισοπαλία με την Ανόρθωση που δεν είχε καλή εικόνα, και να στείλει… μηνύματα. Ότι, δηλαδή, ήταν μία κακή παρένθεση και πως μπορεί για πολύ περισσότερα. Είναι δύσκολη η αποστολή της κόντρα σε μία ομάδα με τους ίδιους στόχους, όμως οφείλει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και να ντοπαριστεί ενόψει και της ευρωπαϊκής πρόκλησης. Στο «Στέλιος Κυριακίδης» δεν έχει χάσει από τον Άρη στις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις πρωταθλήματος. Πανηγύρισε τρεις νίκες και έφερε πέντε ισοπαλίες.

To γεγονός πως δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών δίνει στον Χουάν Κάρλος Καρσέδο την ευελιξία να καταστρώσει τα πλάνα του, έχοντας στο μυαλό του και την καθοριστική μάχη της Τετάρτης με αντίπαλο τη Μονακό στο «Αλφαμέγα» (26/11, 19:45). Άλλωστε, μετά τη μεγάλη επιτυχία επί της Βιγιαρεάλ που έφερε την Πάφος FC στους πέντε βαθμούς, έχει ανοίξει η όρεξη για πρόκριση στην 24άδα. Αν υπάρχει ένας ενδοιασμός, αυτός έχει να κάνει με τον Γκολντάρ ο οποίος ναι μεν ανέβασε ρυθμούς, όμως προέρχεται από τραυματισμό.

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ίσως και με τους ίδιους η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η ΑΕΚ ενισχύει το ιατρικό τιμ με τον Νίκο Τζουρούδη

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Επέστρεψαν Έσε και Γκαρθία για Ατρόμητο

Ελλάδα

|

Category image

Η αλήθεια για την κόντρα Μανέ-Σαλάχ στη Λίβερπουλ: Ο Σενεγαλέζος ξεκαθάρισε τι πραγματικά συνέβη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τα πεζοδρόμια της Ταϊλάνδης στη λάμψη του Μουντιάλ: Το θαύμα του Ρικάρντο Αντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέντε προτάσεις για τον Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 100άρηδες και οι 200άρηδες - Σημαντική στιγμή για τέσσερις παίκτες της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παραμένει εκτός ο Μαέ - Φουλ Κουλιμπαλί και Άιτινγκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με απουσίες αλλά με ξεκάθαρο στόχο ο Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις η Μπαρτσελόνα για τον Χάρι Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Ο Πάλμερ τραυματίστηκε στο σπίτι του και μένει εκτός με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεσηκωμός στον Απόλλωνα: Πάνω από 6000 με Ομόνοια!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φανούριος: «Κομβικό μας για μας αυτό με την Ομόνοια» (Τα αγωνιστικά δεδομένα)

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η τεχνητή νοημοσύνη «μίλησε» - Αυτοί θα είναι οι φιναλίστ και η χώρα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη