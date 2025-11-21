Ρίχνει… βλέμμα στην κορυφή

Πήρε τις ανάσες της και καλείται να παρουσιαστεί φρέσκια ώστε να κρατήσει ορθάνοικτες τις πόρτες σε όλα τα μέτωπα. Κάθε τι με την ώρα του όμως και αυτό που προέχει τώρα είναι το πρωτάθλημα. Το… δέλεαρ της κορυφής σαφώς και εξιτάρει και οι κυανόλευκοι έχουν την ευκαιρία να σκαρφαλώσουν σε αυτή, νικώντας απόψε (19:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» τον Άρη. Εφόσον το πετύχουν, για τουλάχιστον 48 ώρες θα είναι στο ρετιρέ, περιμένοντας την Κυριακή απώλειες από την Ομόνοια ώστε να τους βρει η 11η αγωνιστική στο ψηλότερο σκαλοπάτι.

Η παφιακή ομάδα θέλει να επιστρέψει πειστικά στον δρόμο των επιτυχιών, αφού είχε προηγηθεί η ισοπαλία με την Ανόρθωση που δεν είχε καλή εικόνα, και να στείλει… μηνύματα. Ότι, δηλαδή, ήταν μία κακή παρένθεση και πως μπορεί για πολύ περισσότερα. Είναι δύσκολη η αποστολή της κόντρα σε μία ομάδα με τους ίδιους στόχους, όμως οφείλει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και να ντοπαριστεί ενόψει και της ευρωπαϊκής πρόκλησης. Στο «Στέλιος Κυριακίδης» δεν έχει χάσει από τον Άρη στις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις πρωταθλήματος. Πανηγύρισε τρεις νίκες και έφερε πέντε ισοπαλίες.

To γεγονός πως δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών δίνει στον Χουάν Κάρλος Καρσέδο την ευελιξία να καταστρώσει τα πλάνα του, έχοντας στο μυαλό του και την καθοριστική μάχη της Τετάρτης με αντίπαλο τη Μονακό στο «Αλφαμέγα» (26/11, 19:45). Άλλωστε, μετά τη μεγάλη επιτυχία επί της Βιγιαρεάλ που έφερε την Πάφος FC στους πέντε βαθμούς, έχει ανοίξει η όρεξη για πρόκριση στην 24άδα. Αν υπάρχει ένας ενδοιασμός, αυτός έχει να κάνει με τον Γκολντάρ ο οποίος ναι μεν ανέβασε ρυθμούς, όμως προέρχεται από τραυματισμό.