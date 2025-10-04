Φιγουράρει μόνη στην κορυφή η ΠΑΕΕΚ (αποτελέσματα Β' Κατηγορίας)

Μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας φιγουράρει η ΠΑΕΕΚ μετά τους αγώνες του Σαββάτου, για το πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Κερύνειας επικράτησε εντός έδρας με 2-0 της ΑΕΖ και την ίδια ώρα ο Σπάρτακος έχασε με 2-1 από τον ΑΣΙΛ που προωθήθηκε στην 3η θέση. Έτσι η ΠΑΕΕΚ έφτασε τους δέκα βαθμούς και περιμένει σήμερα, με την ολοκλήρωσει της αγωνιστικής, να δει αν θα είναι μόνη στην πρώτη θέση ή αν θα έχει συγκάτοικο τη Νέα Σαλαμίνα που αγωνίζεται με τον Αχυρώνα/Ονήσιλο.

Σημαντική νίκη πέτυχε η Καρμιώτισσα με 2-0 επί του Χαλκάνορα και βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από την κορυφή, ενώ η Δόξα επικράτησε με 1-0 του Ηρακλή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα καιι η συνέχεια της 4ης αγωνιστικής.

Αγία Νάπα – Ομόνοια 29Μ 0-1

ΠΑΕΕΚ – ΑΕΖ 2-0

Σπάρτακος Κιτίου – ΑΣΙΛ 1-2

Καρμιώτισσα – Χαλκάνορας 2-0

Δόξα – Ηρακλής Γ. 1-0

Αύριο 05/10/2025

Εθνικός Λατσιών – ΜΕΑΠ

Νέα Σαλαμίνα – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Διγενής Μόρφου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΕΕΚ 10

2. Καρμιώτισσα 9

3. ΑΣΙΛ 8

4. Σπάρτακος 7

5. Νέα Σαλαμίνα 7

6. Ομόνοια 29Μ 7

7. Δόξα 7

8. Διγενής Μόρφου 6

9. Εθνικός Λατσιών 6

10. Αγία Νάπα 5

11. ΑΠΕΑ Ακρ. 4

12. Χαλκάνορας 3

13. Ηρακλής Γερ. 1

14. ΜΕΑΠ 1

15. ΑΕΖ 0

16. Αχυρώνας/Ονήσιλος 0