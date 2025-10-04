Φιγουράρει μόνη στην κορυφή η ΠΑΕΕΚ (αποτελέσματα Β' Κατηγορίας)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τα αποτελέσματα και η συνέχεια της 4ης αγωνιστικής.
Μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας φιγουράρει η ΠΑΕΕΚ μετά τους αγώνες του Σαββάτου, για το πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.
Η ομάδα της Κερύνειας επικράτησε εντός έδρας με 2-0 της ΑΕΖ και την ίδια ώρα ο Σπάρτακος έχασε με 2-1 από τον ΑΣΙΛ που προωθήθηκε στην 3η θέση. Έτσι η ΠΑΕΕΚ έφτασε τους δέκα βαθμούς και περιμένει σήμερα, με την ολοκλήρωσει της αγωνιστικής, να δει αν θα είναι μόνη στην πρώτη θέση ή αν θα έχει συγκάτοικο τη Νέα Σαλαμίνα που αγωνίζεται με τον Αχυρώνα/Ονήσιλο.
Σημαντική νίκη πέτυχε η Καρμιώτισσα με 2-0 επί του Χαλκάνορα και βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από την κορυφή, ενώ η Δόξα επικράτησε με 1-0 του Ηρακλή.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα καιι η συνέχεια της 4ης αγωνιστικής.
Αγία Νάπα – Ομόνοια 29Μ 0-1
ΠΑΕΕΚ – ΑΕΖ 2-0
Σπάρτακος Κιτίου – ΑΣΙΛ 1-2
Καρμιώτισσα – Χαλκάνορας 2-0
Δόξα – Ηρακλής Γ. 1-0
Αύριο 05/10/2025
Εθνικός Λατσιών – ΜΕΑΠ
Νέα Σαλαμίνα – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Διγενής Μόρφου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΑΕΕΚ 10
2. Καρμιώτισσα 9
3. ΑΣΙΛ 8
4. Σπάρτακος 7
5. Νέα Σαλαμίνα 7
6. Ομόνοια 29Μ 7
7. Δόξα 7
8. Διγενής Μόρφου 6
9. Εθνικός Λατσιών 6
10. Αγία Νάπα 5
11. ΑΠΕΑ Ακρ. 4
12. Χαλκάνορας 3
13. Ηρακλής Γερ. 1
14. ΜΕΑΠ 1
15. ΑΕΖ 0
16. Αχυρώνας/Ονήσιλος 0