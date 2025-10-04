ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιγουράρει μόνη στην κορυφή η ΠΑΕΕΚ (αποτελέσματα Β' Κατηγορίας)

Τα αποτελέσματα και η συνέχεια της 4ης αγωνιστικής.

Μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας φιγουράρει η ΠΑΕΕΚ μετά τους αγώνες του Σαββάτου, για το πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Κερύνειας επικράτησε εντός έδρας με 2-0 της ΑΕΖ και την ίδια ώρα ο Σπάρτακος έχασε με 2-1 από τον ΑΣΙΛ που προωθήθηκε στην 3η θέση. Έτσι η ΠΑΕΕΚ έφτασε τους δέκα βαθμούς και περιμένει σήμερα, με την ολοκλήρωσει της αγωνιστικής, να δει αν θα είναι μόνη στην πρώτη θέση ή αν θα έχει συγκάτοικο τη Νέα Σαλαμίνα που αγωνίζεται με τον Αχυρώνα/Ονήσιλο. 

Σημαντική νίκη πέτυχε η Καρμιώτισσα με 2-0 επί του Χαλκάνορα και βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από την κορυφή, ενώ η Δόξα επικράτησε με 1-0 του Ηρακλή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα καιι η συνέχεια της 4ης αγωνιστικής. 

Αγία Νάπα – Ομόνοια 29Μ 0-1

ΠΑΕΕΚ – ΑΕΖ 2-0

Σπάρτακος Κιτίου – ΑΣΙΛ 1-2

Καρμιώτισσα – Χαλκάνορας 2-0

Δόξα – Ηρακλής Γ. 1-0

 

Αύριο 05/10/2025

Εθνικός Λατσιών – ΜΕΑΠ

Νέα Σαλαμίνα – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Διγενής Μόρφου

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΕΕΚ  10

2. Καρμιώτισσα 9

3. ΑΣΙΛ 8

4.  Σπάρτακος 7

5.  Νέα Σαλαμίνα 7

6.  Ομόνοια 29Μ 7

7. Δόξα 7

8.  Διγενής Μόρφου 6

9.  Εθνικός Λατσιών 6

10.  Αγία Νάπα 5

11.  ΑΠΕΑ Ακρ. 4

12.  Χαλκάνορας 3

13.  Ηρακλής Γερ. 1

14.  ΜΕΑΠ 1

15.  ΑΕΖ 0

16. Αχυρώνας/Ονήσιλος 0

