Έγραψε ιστορία με τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του πρωταθλήματος πόλο ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός στην πρεμιέρα του στη Water Polo League, καθώς διέλυσε με 33-4 τη Λάρισα κάνοντας μάλιστα ρεκόρ στην ιστορία της λίγκας!

Από καταβολής της εθνικής κατηγορίας το 1986, η διαφορά των 29 τερμάτων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί, με τους ερυθρόλευκους» να σπάνε το δικό τους ρεκόρ.

Αυτό είχε καταγραφεί το 2014, όταν είχαν διαλύσει με 28 τέρματα διαφορά (31-3) τον Νηρέα Λαμίας.

sportfm.gr