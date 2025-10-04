Έγραψε ιστορία με τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του πρωταθλήματος πόλο ο Ολυμπιακός!
Τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της Water Polo League σημείωσε ο Ολυμπιακός ενάντια στη Λάρισα.
Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός στην πρεμιέρα του στη Water Polo League, καθώς διέλυσε με 33-4 τη Λάρισα κάνοντας μάλιστα ρεκόρ στην ιστορία της λίγκας!
Από καταβολής της εθνικής κατηγορίας το 1986, η διαφορά των 29 τερμάτων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί, με τους ερυθρόλευκους» να σπάνε το δικό τους ρεκόρ.
Αυτό είχε καταγραφεί το 2014, όταν είχαν διαλύσει με 28 τέρματα διαφορά (31-3) τον Νηρέα Λαμίας.
