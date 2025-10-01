ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στo ΘΟΪ Λακατάμιας ο Βασίλης Μπαξεβάνος

Mε ανακοίνωσή του το ΘΟΪ Λακατάμιας ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τον Βασίλη Μπαξεβάνο.

Το φιρμάνι αναφέρει:

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΪ Λακατάμιας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπαξεβάνο.

Ο Βασίλης αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και έχει στο ενεργητικό του συμμετοχές με ομάδες της Ελλάδας, ενώ διαθέτει και πλούσια εμπειρία από το κυπριακό πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας. Η παρουσία του θεωρούμε πως θα ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια της ομάδας μας τη φετινή σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΘΟΪ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!

Διαβαστε ακομη