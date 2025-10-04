Κωστή: «Δίκαια πήραμε τον βαθμό...»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του παρουσιάστηκε ο Γιώργος Κωστή μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την ΕΝΠ στο ΓΣΠ, για την 6η αγωνιστική της Cyprus League.

Μιλώντας στην κάμερα της Cytavision, ο τεχνικός των «μαυροπράσινων» στάθηκε στις δυσκολίες που προκάλεσαν οι τραυματισμοί, τόνισε την προσπάθεια των παικτών του και εξέφρασε την ελπίδα ότι με τη διακοπή θα επιστρέψουν σημαντικά στελέχη για τη δύσκολη συνέχεια.

«Η ενέργεια που δώσαμε σε προηγούμενα παιχνίδια μάς στοίχισε με τραυματισμούς. Τα παιδιά έδωσαν ό,τι μπορούσαν και θεωρώ πως δίκαια πήραμε τον βαθμό.»

«Είναι σημαντικό μέσα στη διακοπή να επανέλθουν οι τραυματίες, ώστε με το ρόστερ που θέλουμε να παλέψουμε με περισσότερες αξιώσεις στα επόμενα παιχνίδια.»

