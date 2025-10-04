Κοσμάς: «Ήρθαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο... Θα σταθούμε στα πόδια μας»

Αναλυτικά:

«Ήρθαμε για να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Έχουν πολλές δυνατότητες, όμως είναι πιεσμένοι από τα αποτελέσματα. Πιστεύω πως θα βρούμε τη δύναμη και το κουράγιο να σταθούμε στα πόδια μας.»

Προηγηθήκαμε, θα μπορούσαμε να πετύχουμε και δεύτερο γκολ, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το απόλαυσα. Εξ ανάγκης είμαι εδώ μέχρι να αναλάβει ο νέος προπονητής.

Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια και στους παίκτες του Ολυμπιακού. Τα παιχνίδια είναι για να μας χαρίζουν όμορφες στιγμές – και το σημερινό πρόσφερε τέτοιες.»