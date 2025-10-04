Πρώτο γκολ, πρώτος βαθμός για την ΕΝΠ – «Λύτρωση» για Ολυμπιακό στο φινάλε

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μοιρασιά στο ΓΣΠ για Ολυμπιακό και Ένωση Νέων Παραλιμνίου, με το τελικό 1-1 να διαμορφώνεται στις καθυστερήσεις και να αφήνει… ανάμεικτα συναισθήματα, κυρίως για τους φιλοξενούμενους.

Οι «βυσσινί» πέτυχαν το πρώτο τους γκολ στο πρωτάθλημα και κρατούσαν γερά το τρίποντο μέχρι το 90+2’, όμως ο Ζοάο Μάριο με ψύχραιμο τελείωμα χάρισε τον βαθμό στον Ολυμπιακό, που είχε το τελευταίο λόγο στο ματς.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με λίγες καλές στιγμές. Το δοκάρι του Ολυμπιακού στο 9’ ήταν η πιο σημαντική φάση, ενώ η ΕΝΠ απείλησε δύο φορές με τον Λάτσα (4’ και 41’), χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Γιώργου Κοσμά μπήκε πιο δυνατά και στο 52’ βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά στη σεζόν. ο Έντσον έκλεψε την μπάλα και έβγαλε σέντρα από τα δεξιά, με τον Λάτσα να κάνει την προβολή από κοντά και να γράφει το 0-1.

Ωστόσο, στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 90+2’, ο Πικής έκανε το γύρισμα και ο Ζοάο Μάριο με ψύχραιμο πλασέ έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με την πικρία ότι χάθηκε το τρίποντο στο φινάλε.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Ταλιχμανίδης, Λουκουμπάρ (52′ Προκοπίου), Ντζεπάρ, Πικής, Καλογήρου (57′ Μπράντονιτς), Βιερίνια, Ταβάρες (46’Εύζωνας), Ζοάο Μάριο, Κονομής (57′ Ίντζια), Μπακαδήμας (75’ Μπαίροβιτς), Ενρίκε

ΕΝΠ: Κούστερ, Οκέκε (46′ Σέσκο), Μουσιελιάνι (46′ Έντσον), Λάτσα (66’ Σολωμού), Κατσιάρης (76’ Συμεών Σολωμού), Κράινζ (57’ Κοσμάς), Ρισβάνης, Σάκιτς, Έλα, Ροντρίγκο Σόουζα, Χαραλάμπους

Διαβαστε ακομη