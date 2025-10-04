ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ενδεκάδες στο ΑΕΛ – Ανόρθωση

Στο «Άλφαμεγα» με στόχο την αντίδραση

Μεγάλο παιχνίδι στη Λεμεσό, όπου η ΑΕΛ υποδέχεται στις 20:00 την Ανόρθωση στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Τα «φώτα» πέφτουν απόψε στο «Άλφαμεγα Stadium», σε μια αναμέτρηση κρίσιμη και για τις δύο ομάδες, που ψάχνουν άμεση αντίδραση μετά από ανεπιτυχή αποτελέσματα. Η ανάγκη για νίκη είναι επιτακτική, καθώς και οι δύο διανύουν δύσκολη αγωνιστική περίοδο και βρίσκονται πίσω στη βαθμολογία.]

ΑΕΛ (Ούγκο Μάρτινς):

Οτσόα, Φραντζής, Νταβόρ, Φεριέρ, Σινγκ, Μιλοσιάβλεβιτς, Νατέλ, Ιμανισίμουε, Γκλάβτσιτς, Κονσεισάο, Κέλλερ

Ανόρθωση (Τιμούρ Κετσπάγια):

Παναγή, Σεργίου, Μπεργκστρόμ, Καραμανώλης, Κίκο, Αρτυματάς, Τσάκτσας, Σόσα, Παρούτης, Μπέζους, Βούκιτς.

 

