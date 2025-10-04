Ο Ράσελ πήρε την pole position

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τζορτζ Ράσελ έκανε την έκπληξη στα επίσημα δοκιμαστικά του γκραν πρι της Σιγκαπούρης και εξασφάλισε την pole position του αυριανού (5/10) αγώνα, για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν της Φόρμουλα Ενα. Ο Βρετανός οδηγός της Marcedes ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές, αφήνοντας δεύτερο τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν με Red Bull (που προερχόταν από δύο διαδοχικές pole positions και ισάριθμες νίκες) και τρίτο τον Αυστραλό Οσκαρ Πιάστρι με McLaren, που προπορεύται στη βαθμολογία των οδηγών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μόλις η τρίτη φορά στους 18 αγώνες του φετινού πρωταθλήματος, που στην πρώτη θέση της εκκίνησης θα βρεθεί κάποιος «πιλότος» εκτός του Φερστάπεν και των δύο McLaren. Ο Ράσελ είχε εξασφαλίσει την pole position και στον Καναδά (όπου τελικά κέρδισε τον αγώνα), ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ είχε βρεθεί στην κορυφή των δοκιμαστικών στην Ουγγαρία.

Η πρώτη δεκάδα στις κατατακτήριες δοκιμές του γκραν πρι της Σιγκαπούρης:

 

 


 1. Τζορτζ Ράσελ          (Μ. Βρετανία/Mercedes)       1:29.158
 2. Μαξ Φερστάπεν         (Ολλανδία/Red Bull)          1:29.340
 3. Όσκαρ Πιάστρι         (Αυστραλία/McLaren)          1:29.524
 4. Αντρέα Κίμι Αντονέλι  (Ιταλία/Mercedes)            1:29.537
 5. Λάντο Νόρις           (Μ. Βρετανία/McLaren)        1:29.586
 6. Λιούις Χάμιλτον       (Μ. Βρετανία/Ferrari)        1:29.688
 7. Σαρλ Λεκλέρκ          (Μονακό/Ferrari)             1:29.784
 8. Ιζάκ Ατζάρ            (Γαλλία/Racing Bulls)        1:29.846
 9. Ολιβερ Μπίρμαν        (Μ. Βρετανία/Haas)           1:29.868
10. Φερνάντο Αλόνσο       (Ισπανία/Aston Martin)       1:29.955

