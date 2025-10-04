ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νίκολιτς: «Να παίξουμε με την Κηφισιά σα να είναι τελικός του… Champions League»

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε μετά την ήττα της "Ένωσης" από την Τσέλιε για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με την Κηφισιά και την κρισιμότητα που έχει το ματς.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

Για την ήττα από την Τσέλιε και τα συμπεράσματα που έβγαλε, αναλύοντας με τους συνεργάτες του το παιχνίδι. «Ναι, αναλύσαμε το παιχνίδι, δεν κοιμηθήκαμε πολύ είναι η αλήθεια. Ισχύει ό,τι είπα μετά το παιχνίδι. Τώρα που έχω δεi ξανά το ματς, λυπάμαι περισσότερο. Δώσαμε τα πάντα στον αντίπαλο. Δυστυχώς, η ήττα μπορεί να έρθει μια φορά και ήρθε, αλλά τώρα πρέπει να την αφήσουμε στην ιστορία. Γιατί το πρόβλημα του συλλόγου στην πρόσφατη ιστορία του ήταν ότι υπέφερε υπερβολικά από ήττες κι έτσι πήγαινε από τη μία στην άλλη.

Οπότε, πρέπει να την αφήσουμε πίσω μας και να παίξουμε με την Κηφισιά στο γήπεδο του Ατρόμητου σα να είναι ο τελικός του Champions League! Γιατί οι μεγάλες ομάδες, όπως είπα μετά το χθεσινό (σ.σ. προχθεσινό) ματς, ένα παιχνίδι σε τρεις μήνες μπορεί να το χάσουν. Αλλά δύο στη σειρά, με τίποτα. Οπότε πρέπει να επανέλθουμε σε νικηφόρα τροχιά και περιμένω αντίδραση από τους παίκτες

Για τον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά. «Παίξαμε μαζί τους ένα φιλικό παιχνίδι στην τελευταία διακοπή της FIFA. Πολύ… δυσάρεστη ομάδα, μπορεί να δει κανείς τα πρόσφατα αποτελέσματά της. Κανείς δεν παίζει ένα άνετο παιχνίδι απέναντί τους. Είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Έχουν έναν παίκτη στην επίθεση, τον Τετέι, ο οποίος είναι πολύ απρόβλεπτος. Πολύ ταλαντούχος και πολύ γρήγορος. Το παιχνίδι τους έχει να κάνει κυρίως με αυτό: άμεσο ποδόσφαιρο, δεύτερες μπάλες, αντεπιθέσεις.

Επίσης, κάποιες φορές ξέρουν πώς να πιέσουν, αλλά και πώς να κτίσουν τις επιθέσεις τους, παρά τη δική σου πίεση. Ίσως το όνομα του αντιπάλου να μην το αναδεικνύει αυτό, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό και απαιτητικό παιχνίδι  μπροστά μας. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έρχεται στο τέλος μιας πολύ δύσκολης περιόδους για εμάς. Αν δεν κάνω λάθος τα πέντε από τα επτά παιχνίδια ανάμεσα στα δύο παράθυρα της FIFA τα παίξαμε μακριά από το γήπεδό μας. Συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου αγώνα, με το πολυήμερο ταξίδι. Ακόμη δεν έχουμε επανέλθει, αλλά έχουμε την αυριανή (σ.σ. σημερινή) μέρα και την Κυριακή πριν από το παιχνίδι για να βρούμε φρέσκους παίκτες, ενέργεια, «πολεμιστές» και την κατάλληλη νοοτροπία για παιχνίδι. Γιατί αυτή θα τη χρειαστούμε πάνω από όλα.»

