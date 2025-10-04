ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάτησε κορυφή και περιμένει δώρο από την Τσέλσι η Άρσεναλ - Νίκησε και… ανάσανε η Γιουνάιτεντ!

Πάτησε κορυφή και περιμένει δώρο από την Τσέλσι η Άρσεναλ - Νίκησε και… ανάσανε η Γιουνάιτεντ!

Με σκόρερ τους Ράις-Σάκα η Άρσεναλ νίκησε 2-0 τη Γουέστ Χαμ και βρέθηκε στην κορυφή, περιμένοντας απώλεια βαθμών της Λίβερπουλ στο ντέρμπι με την Τσέλσι. Επιστροφή στα «τρίποντα» για τη Γιουνάιτεντ.

Τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες έφτασε η Αρσεναλ που επικράτησε εντός έδρας με 2-0 της Γουέστ Χαμ και πάτησε κορυφή, ευελπιστώντας σε απώλεια βαθμών της Λίβερπουλ στο ντέρμπι με την Τσέλσι προκειμένου να παραμείνει σε αυτή.

Κι αυτό διότι έφτασε τους 16 βαθμούς, με τους reds να μετρούν 15 πόντους, ενώ τα «σφυριά» που συνεχίζουν να προβληματίζουν παρέμειναν στην προτελευταία θέση (19η) με μόλις τέσσερις βαθμούς.

Στα του αγώνα οι «κανονιέρηδες» έχασαν στο 30’ με πρόβλημα τραυματισμού τον Όντεγκααρντ (πέρασε στη θέση του ο Θουμπιμέντι) και οκτώ λεπτά αργότερα (38’) άνοιξαν το σκορ με τελείωμα του Ράις από κοντά. Το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και στο δεύτερο μέρος, με τον Σάκα να συνεχίζει από εκεί που το άφησε με τον Ολυμπιακό, σκοράροντας το τελικό -όπως αποδείχθηκε- 2-0 με εκτέλεση πέναλτι.

Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη στις 17:00, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε επίσης 2-0 τη Σάντερλαντ στο «Ολντ Τράφορντ» για την 7η αγωνιστική της Premier League, παίρνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα μετά την ήττα από την Μπρέντφορντ την περασμένη εβδομάδα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ανέβηκαν στην 8η θέση με 10 βαθμούς και ισοβαθμούν με τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ από την άλλη οι ηττημένοι έβαλαν στοπ στο αήττητο των τεσσάρων τελευταίων αγώνων, μένοντας στην 6η θέση με 11 πόντους.

Η Γιουνάιτεντ πάτησε το γκάζι από το ξεκίνημα και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 8’ με ωραίο τελείωμα του Μάουντ, ενώ στο 31’ ο Σέσκο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στο δεύτερο 45λεπτο και έφτασε στην τρίτη φετινή του νίκη στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 03/10Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

(78', 90'+6' Σεμένιο, 84' Κλάιφερτ - 70' Σεσενιόν)

Σάββατο 04/10Λιντς-Τότεναμ 1-2

(34' Οκαφόρ - 23' Τελ, 57' Κουντούς)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0

(38' Ράις, 67' Σάκα)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 2-0

(8' Μάουντ, 31' Σέσκο)

Τσέλσι-Λίβερπουλ (19:30)

Κυριακή 05/10Άστον Βίλα-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπράιτον (16:00)

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

 

