LIVE: Ακρίτας – Απόλλων 0-1

Ακρίτας και Απόλλων «συγκρούονται» στο «Στέλιος Κυριακίδης» στις 19:00, σε ακόμη έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα της 6ης αγωνιστικής.

Οι κυανόλευκοι θα επιδιώξουν να επανέλθουν στις επιτυχίες μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ στη Λευκωσία. Θυμίζουμε ότι πριν τρεις αγωνιστικές στο ίδιο γήπεδο («Στέλιος Κυριακίδης»), η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα επί της Πάφου.

Από την άλλη, ο Ακρίτας, που αυτή τη στιγμή προπορεύεται κατά έναν βαθμό του Απόλλωνα (εφτά έναντι έξι), θα τα δώσει όλα για ένα μεγάλο αποτέλεσμα μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της ΑΕΛ με 2-0 στη Λεμεσό την περασμένη Κυριακή.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 1-0 μπροστά ο Απόλλωνας.

24' Απειλεί ο Άκριτας με τον Αθανασίου, ο οποίος έπιασε το σουτ, ωστόσο ο Λέουβενμπεργκ μπλόκαρε την μπάλα.

-ΓΚΟΛ (0-1) για τον Απόλλωνα με τον Μπράντον Τόμας. Ο Ντουοντού έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή, έδωσε ωραίο πάσα στον Ισπανό επιθετικό που με πλασέ έδωσε προβάδισμα στους κυανόλευκους. Πρώτο γκολ για τον Τόμας στο πρωτάθλημα.

11' Κεφαλιά του Τόμας, η μπάλα έξω.

5' Σουτ του Τόμας, η μπάλα περνάει έξω,

Άρχισε το παιχνίδι.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντνέρου, Αθανασίου, Καμπλάν, Άντονι, Ζάπελιν, Ιωάννου, Ταφερτσχόφερ, Μπάρι, Φερνάντεθ, Χατζηπασχάλης, Ρομό.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Λέουβενμπεργκ, Σιήκκης, Λαμ, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Λιούμπιτς, Βέισμπεκ, Μάρκοβιτς, Ντουοντού, Τόμας, Καστέλ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη