ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ακρίτας – Απόλλων 0-1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ακρίτας – Απόλλων 0-1

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης» που αρχίζει στις 19:00.

Ακρίτας και Απόλλων «συγκρούονται» στο «Στέλιος Κυριακίδης» στις 19:00, σε ακόμη έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα της 6ης αγωνιστικής.

Οι κυανόλευκοι θα επιδιώξουν να επανέλθουν στις επιτυχίες μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ στη Λευκωσία. Θυμίζουμε ότι πριν τρεις αγωνιστικές στο ίδιο γήπεδο («Στέλιος Κυριακίδης»), η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα επί της Πάφου.

Από την άλλη, ο Ακρίτας, που αυτή τη στιγμή προπορεύεται κατά έναν βαθμό του Απόλλωνα (εφτά έναντι έξι), θα τα δώσει όλα για ένα μεγάλο αποτέλεσμα μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της ΑΕΛ με 2-0 στη Λεμεσό την περασμένη Κυριακή.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 1-0 μπροστά ο Απόλλωνας.

24' Απειλεί ο Άκριτας με τον Αθανασίου, ο οποίος έπιασε το σουτ, ωστόσο ο Λέουβενμπεργκ μπλόκαρε την μπάλα. 

-ΓΚΟΛ (0-1) για τον Απόλλωνα με τον Μπράντον Τόμας. Ο Ντουοντού έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή, έδωσε ωραίο πάσα στον Ισπανό επιθετικό που με πλασέ έδωσε προβάδισμα στους κυανόλευκους. Πρώτο γκολ για τον Τόμας στο πρωτάθλημα.

11' Κεφαλιά του Τόμας, η μπάλα έξω. 

5' Σουτ του Τόμας, η μπάλα περνάει έξω,

Άρχισε το παιχνίδι.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντνέρου, Αθανασίου, Καμπλάν, Άντονι, Ζάπελιν, Ιωάννου, Ταφερτσχόφερ, Μπάρι, Φερνάντεθ, Χατζηπασχάλης, Ρομό.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Λέουβενμπεργκ, Σιήκκης, Λαμ, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Λιούμπιτς, Βέισμπεκ, Μάρκοβιτς, Ντουοντού, Τόμας, Καστέλ.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μετά την «τεσσάρα» από τη Μαρσέιγ, ο Άγιαξ δέχθηκε άλλα τρία γκολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE στις 20:00 το AEΛ - Ανόρθωση (Οι ενδεκάδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To show με drones για τα 95ά γενέθλια

ΑΕΛ

|

Category image

Κωστή: «Δίκαια πήραμε τον βαθμό...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι γλύτωσε τον βαθμό ο Ολυμπιακό απέναντι στην ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κοσμάς: «Ήρθαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο... Θα σταθούμε στα πόδια μας»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Πάτησε κορυφή και περιμένει δώρο από την Τσέλσι η Άρσεναλ - Νίκησε και… ανάσανε η Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο γκολ, πρώτος βαθμός για την ΕΝΠ – «Λύτρωση» για Ολυμπιακό στο φινάλε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο ΑΕΛ – Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ακρίτας – Απόλλων 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ράσελ πήρε την pole position

AUTO MOTO

|

Category image

Έγραψε ιστορία με τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του πρωταθλήματος πόλο ο Ολυμπιακός!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φιγουράρει μόνη στην κορυφή η ΠΑΕΕΚ (αποτελέσματα Β' Κατηγορίας)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Mε αλλαγές ο Απόλλωνας στην Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Να παίξουμε με την Κηφισιά σα να είναι τελικός του… Champions League»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη