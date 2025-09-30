Ημέρα της έδρας στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Νέων Β' Κατηγορίας

Άρχισε σήμερα με τη συμμετοχή δεκατεσσάρων ομάδων η δράση του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β' Κατηγορίας περιόδου 2025 - 2026.

Με τη λήξη των 26 αγωνιστικών, οι τρεις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν άνοδο στο Πρωτάθλημα Νέων Α' Κατηγορίας.

Κυριάρχησε η έδρα όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν σε έξι αγώνες, μόνο ο αγώνας Οθέλλος - ΑΕΖ έληξε ισόπαλος.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

Ακρίτας Χλώρακας - Ερμής Αραδίππου 3-1

Εθνικός Άσσιας - Κούρης Ερήμης 2-0

Οθέλλος Αθηαίνου - ΑΕΖ 0-0

ΜΕΑΠ - ΠΑΕΕΚ 2-1

Διγενής Μόρφου - Χαλκάνορας 3-1

Εθνικός Άχνας - Σπάρτακος Κιτίου 4-0

Αναγέννηση Δερύνειας - Δόξα Κατωκοπιάς 2-1