ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πικρή, αλλά είναι η αλήθεια

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Πικρή, αλλά είναι η αλήθεια

Τρομάζει η Ανόρθωση με την εικόνα της

Αδυνατεί να βρει σανίδα ελπίδας η Ανόρθωση, που για πέντε αγωνιστικές, όχι μόνο δεν πανηγύρισε νίκη, αλλά με την εικόνα της «τρομάζει» τους φίλους της για τα χειρότερα. Το 5-0 από την Ομόνοια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ήταν ένα χαστούκι που έκανε άπαντες να καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Και ο Τιμούρ Κετσπάγια δεν μπορούσε να το πει πιο ξεκάθαρα. «Η ομάδα θα παλέψει για να επιβιώσει στην πρώτη κατηγορία». Το λέει ο καπετάνιος της, που εδώ και 20 μέρες έχει τσεκάρει το ρόστερ. Είναι η μεγάλη αλήθεια, όσο και αν είναι πικρή.

Ο κόσμος είναι παρών σε κάθε κάλεσμα. Δεν παίζει όμως αυτός μπάλα. Οι παίκτες οφείλουν να το αντιληφθούν και να οδηγήσουν την ομάδα σε ήρεμα νερά. Ακόμη και αυτοί που ξέρουν καλά τι εστί Ανόρθωση, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος. Ο Κετσπάγια θα προσπαθήσει να διορθώσει ό,τι… διορθώνεται. Και ελπίζει με την ενσωμάτωση τον Μπέζους (ήταν άρρωστος) και του μέσου Στέφανο Σένσι που είναι το νέο μέλος στο ρόστερ, θα γίνει, αν μη τι άλλο, πιο λειτουργική η ομάδα. Στο καλεντάρι είναι η εκτός έδρας μάχη με την ΑΕΛ (04/10, 19:00) και το διπλό αποτελεί… μονόδρομο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ κράτησαν ξύπνιους τους παίκτες της Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμίνι» το ΓΣΠ με Μάιντς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεν βλέπω τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω καν τι ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ευκαιρία του, η ευκαιρία της ΑΕΛ...

ΑΕΛ

|

Category image

Ημέρα της έδρας στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Νέων Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πέντε ομάδες στους έξι βαθμούς (Νέοι Γ' Κατηγορίας)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μαγκιά του!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι πεντάρες του τρέλαναν για τα καλά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Κάρικ είναι έτοιμος να αναλάβει χρέη… πυροσβέστη, εάν απολυθεί ο Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πικρή, αλλά είναι η αλήθεια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ήττα για την Κ19 της Πάφου από την Μπάγερν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίρνει Βίκτορ Κοβαλένκο ο Άρης!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοινώνεται ο Ζαχαρίου!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ανακοίνωσε Ανθίμου η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός θα παλέψει να στεφθεί πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη