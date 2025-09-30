Πικρή, αλλά είναι η αλήθεια

Αδυνατεί να βρει σανίδα ελπίδας η Ανόρθωση, που για πέντε αγωνιστικές, όχι μόνο δεν πανηγύρισε νίκη, αλλά με την εικόνα της «τρομάζει» τους φίλους της για τα χειρότερα. Το 5-0 από την Ομόνοια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ήταν ένα χαστούκι που έκανε άπαντες να καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Και ο Τιμούρ Κετσπάγια δεν μπορούσε να το πει πιο ξεκάθαρα. «Η ομάδα θα παλέψει για να επιβιώσει στην πρώτη κατηγορία». Το λέει ο καπετάνιος της, που εδώ και 20 μέρες έχει τσεκάρει το ρόστερ. Είναι η μεγάλη αλήθεια, όσο και αν είναι πικρή.

Ο κόσμος είναι παρών σε κάθε κάλεσμα. Δεν παίζει όμως αυτός μπάλα. Οι παίκτες οφείλουν να το αντιληφθούν και να οδηγήσουν την ομάδα σε ήρεμα νερά. Ακόμη και αυτοί που ξέρουν καλά τι εστί Ανόρθωση, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος. Ο Κετσπάγια θα προσπαθήσει να διορθώσει ό,τι… διορθώνεται. Και ελπίζει με την ενσωμάτωση τον Μπέζους (ήταν άρρωστος) και του μέσου Στέφανο Σένσι που είναι το νέο μέλος στο ρόστερ, θα γίνει, αν μη τι άλλο, πιο λειτουργική η ομάδα. Στο καλεντάρι είναι η εκτός έδρας μάχη με την ΑΕΛ (04/10, 19:00) και το διπλό αποτελεί… μονόδρομο.