Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ κράτησαν ξύπνιους τους παίκτες της Λίβερπουλ!

Όπως γνωρίζουμε όλοι οι οπαδοί της «τσιμ μπομ» προκαλούν μεγάλο «θόρυβο». Άλλωστε, ένα βίντεο έξω από το ξενοδοχείο των Άγγλων, όσο κοιμόντουσαν οι παίκτες των «κόκκινων» είναι αρκετό για να το καταλάβουμε!

Η Λίβερπουλ, μετά την πρώτη της ήττα, μέσα στη σεζόν καλείται να βγάλει «αντίδραση», μέσω του Champions League.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει μία πολύ απαιτητική «αποστολή» μπροστά της, καθώς θα αντιμετωπίσει στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατάσαραϊ (30/09, 22:00).

Ωστόσο, οι «κόκκινοι» είχαν κάποιες «απρόσμενες επισκέψεις» έξω από το γήπεδό τους.

Όπως έγινε γνωστό, μέσα από τα social media, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30/09) αρκετοί φίλοι των Τούρκων βρέθηκαν έξω από τον χώρο που έμεναν οι Άγγλοι.

Τι είχαν στο «μυαλό» τους; Να... χαλάσουν τον ύπνο των παικτών της Λίβερπουλ! Κι όμως, αρκετοί οπαδοί της «τσιμ μπομ» φώναζαν συνθήματα, πέταξαν βεγγαλικά και «κράτησαν» ξύπνιους τους παίκτες των «κόκκινων».

Προφανώς, μιλάμε για μία κίνηση που σκοπό είχε να «επηρεάσει» -έστω- και στον ελάχιστο βαθμό τους ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας.

Για να δούμε τα κατάφεραν οι Τούρκοι εν όψει του ματς; Σε λίγες ώρες θα έχουμε και την... απάντηση

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ:

Galatasaray taraftarı Liverpool'un konakladığı Otel'in önünde havai fişek patlattı. pic.twitter.com/jsPh1TNrDD — ScoriaHools (@ScoriaHools) September 30, 2025

england365.gr