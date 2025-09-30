ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ κράτησαν ξύπνιους τους παίκτες της Λίβερπουλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ κράτησαν ξύπνιους τους παίκτες της Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ έχει ταξιδέψει στην Τουρκία, για να αντιμετωπίσει στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατάσαραϊ (30/09, 22:00).

Όπως γνωρίζουμε όλοι οι οπαδοί της «τσιμ μπομ» προκαλούν μεγάλο «θόρυβο». Άλλωστε, ένα βίντεο έξω από το ξενοδοχείο των Άγγλων, όσο κοιμόντουσαν οι παίκτες των «κόκκινων» είναι αρκετό για να το καταλάβουμε!

Η Λίβερπουλ, μετά την πρώτη της ήττα, μέσα στη σεζόν καλείται να βγάλει «αντίδραση», μέσω του Champions League.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει μία πολύ απαιτητική «αποστολή» μπροστά της, καθώς θα αντιμετωπίσει στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατάσαραϊ (30/09, 22:00).

Ωστόσο, οι «κόκκινοι» είχαν κάποιες «απρόσμενες επισκέψεις» έξω από το γήπεδό τους.

Όπως έγινε γνωστό, μέσα από τα social media, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30/09) αρκετοί φίλοι των Τούρκων βρέθηκαν έξω από τον χώρο που έμεναν οι Άγγλοι.

Τι είχαν στο «μυαλό» τους; Να... χαλάσουν τον ύπνο των παικτών της Λίβερπουλ! Κι όμως, αρκετοί οπαδοί της «τσιμ μπομ» φώναζαν συνθήματα, πέταξαν βεγγαλικά και «κράτησαν» ξύπνιους τους παίκτες των «κόκκινων».

Προφανώς, μιλάμε για μία κίνηση που σκοπό είχε να «επηρεάσει» -έστω- και στον ελάχιστο βαθμό τους ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας.

Για να δούμε τα κατάφεραν οι Τούρκοι εν όψει του ματς; Σε λίγες ώρες θα έχουμε και την... απάντηση

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ:

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με Λουσέρο η Ένωση μέχρι να βρεθεί ο νέος... καπετάνιος

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Ανγκισά υπογράφει νέο διετές συμβόλαιο με τη Ναπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντης: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα με ευρωπαϊκό DNA» - Η απάντησή του για το μέλλον του

Ελλάδα

|

Category image

Ο Γκέιμπριελ μπερδεύτηκε και πήγε να κάνει «ζντο» με τους παίκτες του Παναθηναϊκού!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Bάζουν δύσκολα στις ομάδες της F1 οι κανονισμοί του 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σε αυτούς «επενδύει» o Kετσπάγια για την... ανάσταση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαζί με τον Μπεργκ, αποκόμισε... πονοκέφαλο και ο Μάντζιος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα εισηγήθηκε την παραμονή του Στόουνς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λούκας Ποντόλσκι, από παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας φανατικός οπαδός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπογράφει το «συμβόλαιο ζωής» με την Άρσεναλ ο Σάκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύσκολο αλλά θα το παλέψει η Ανόρθωση με φόντο τους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από το Σπλιτ ξεκίνησε η προετοιμασία του Κοντίδη για το 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν έχει ευελιξία κινήσεων ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Η ματσάρα στη Βαρκελώνη μαγνητίζει τα βλέμματα από το δεύτερο... πιάτο του Champions League.

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ και Κεραυνός στο παρκέ για την πρώτη κούπα της σεζόν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη