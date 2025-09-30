ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν βλέπω τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω καν τι ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια»!

Δημοσιευτηκε:

Η προπονητική δεν του λείπει καθόλου. Το έχει πάρει απόφαση ότι τελείωσε για εκείνον. Τόσο, που ο Κλοπ δεν παρακολουθεί σχεδόν καθόλου ποδόσφαιρο. Ούτε καν τη Λίβερπουλ!

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν ζηλεύει τίποτα από τους προπονητές του κορυφαίου επιπέδου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις μεγάλες διοργανώσεις και την καθημερινότητά τους στα γήπεδα και τα προπονητικά κέντρα.

Σχεδόν... αρνείται να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, εκτός των αναμετρήσεων των ομάδων του ομίλου της Red Bull όπου και εργάζεται. Και παρά την τεράστια αγάπη που έχει για τη Λίβερπουλ, δεν βλέπει ούτε τα παιχνίδια της πρώην ομάδας του στην τηλεόραση...

«Δεν παρακολουθώ, δεν ξέρω καν τι ώρα αρχίζουν τα ματς! Έχω δει ορισμένα πράγματα, χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο παίζει η Λίβερπουλ, αλλά δεν είμαι τύπος που λέω “ήρθε Σάββατο, να στρωθώ να δω τα ματς”. Φροντίζω να βγαίνω, ν’ απολαμβάνω τη ζωή, να περνάω χρόνο με την οικογένεια και τα εγγόνια μου, να κάνω φυσιολογικά, καθημερινά πράγματα. Δεν θέλω πια να δουλέψω ως προπονητής…» είπε ο Kloppo στο Athletic.

sport-fm.gr 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

