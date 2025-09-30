Ο Κάρικ είναι έτοιμος να αναλάβει χρέη… πυροσβέστη, εάν απολυθεί ο Αμορίμ

Κάθε πέρσι και καλύτερα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να διανύουν μέχρι στιγμής ακόμη μία απογοητευτική σεζόν.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της ομάδας δεν έχει μπορέσει να μεταφέρει με επιτυχία τις ιδέες του και το ιστορικό αυτό κλαμπ πηγαίνει από γκέλα σε γκέλα.

Ο θέση του Πορτογάλου τεχνικού τρίζει και σύμφωνα με ρεπορτάζ η διοίκηση της ομάδας κοιτάει ήδη την επόμενη μέρα, σε περίπτωση που ο Αμορίμ δεν καταφέρει να αλλάξει την κατάσταση και τα αποτέλεσμα συνεχίσουν να απογοητευτικά.

Ο Μίκαελ Κάρικ αναμένεται να πάρει τη σκυτάλη σε περίπτωση απόλυσης του Αμορίμ, ως μία προσωρινή λύση, μέχρι η Γιουνάιτεντ να βρει τον ιδανκό της αντικαταστάτη.

