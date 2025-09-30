ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κάρικ είναι έτοιμος να αναλάβει χρέη… πυροσβέστη, εάν απολυθεί ο Αμορίμ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Κάρικ είναι έτοιμος να αναλάβει χρέη… πυροσβέστη, εάν απολυθεί ο Αμορίμ

Ακόμη μία σεζόν στην οποία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, με ρεπορτάζ από το Νησί να αναφέρουν ότι ο Μίκαελ Κάρικ ετοιμάζεται για να αντικαταστήσει τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Κάθε πέρσι και καλύτερα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να διανύουν μέχρι στιγμής ακόμη μία απογοητευτική σεζόν.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της ομάδας δεν έχει μπορέσει να μεταφέρει με επιτυχία τις ιδέες του και το ιστορικό αυτό κλαμπ πηγαίνει από γκέλα σε γκέλα.

Ο θέση του Πορτογάλου τεχνικού τρίζει και σύμφωνα με ρεπορτάζ η διοίκηση της ομάδας κοιτάει ήδη την επόμενη μέρα, σε περίπτωση που ο Αμορίμ δεν καταφέρει να αλλάξει την κατάσταση και τα αποτέλεσμα συνεχίσουν να απογοητευτικά.

Ο Μίκαελ Κάρικ αναμένεται να πάρει τη σκυτάλη σε περίπτωση απόλυσης του Αμορίμ, ως μία προσωρινή λύση, μέχρι η Γιουνάιτεντ να βρει τον ιδανκό της αντικαταστάτη.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με Λουσέρο η Ένωση μέχρι να βρεθεί ο νέος... καπετάνιος

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Ανγκισά υπογράφει νέο διετές συμβόλαιο με τη Ναπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντης: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα με ευρωπαϊκό DNA» - Η απάντησή του για το μέλλον του

Ελλάδα

|

Category image

Ο Γκέιμπριελ μπερδεύτηκε και πήγε να κάνει «ζντο» με τους παίκτες του Παναθηναϊκού!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Bάζουν δύσκολα στις ομάδες της F1 οι κανονισμοί του 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σε αυτούς «επενδύει» o Kετσπάγια για την... ανάσταση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαζί με τον Μπεργκ, αποκόμισε... πονοκέφαλο και ο Μάντζιος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα εισηγήθηκε την παραμονή του Στόουνς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λούκας Ποντόλσκι, από παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας φανατικός οπαδός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπογράφει το «συμβόλαιο ζωής» με την Άρσεναλ ο Σάκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύσκολο αλλά θα το παλέψει η Ανόρθωση με φόντο τους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από το Σπλιτ ξεκίνησε η προετοιμασία του Κοντίδη για το 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν έχει ευελιξία κινήσεων ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Η ματσάρα στη Βαρκελώνη μαγνητίζει τα βλέμματα από το δεύτερο... πιάτο του Champions League.

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ και Κεραυνός στο παρκέ για την πρώτη κούπα της σεζόν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη