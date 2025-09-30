Ανακοίνωσε Σένσι η Ανόρθωση!

Η ανακοίνωση για την απόκτηση του Στέφανο Σένσι:

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον 30χρονο διεθνή Ιταλό ποδοσφαιριστή Stefano Sensi.

Ο Sensi ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ουρμπάνια και της Ρίμινι, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Τσεζένα. Το 2016 υπέγραψε στη Σασουόλο, όπου καθιερώθηκε στη Serie A χάρη στην τεχνική του κατάρτιση και την ποιότητά του στην οργάνωση του παιχνιδιού

Το καλοκαίρι του 2019 μεταγράφηκε στην Ίντερ Μιλάνο, με την οποία κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα Ιταλίας (2020-21, 2023-24) και δύο Supercoppa Italiana (2021, 2023). Στη συνέχεια αγωνίστηκε δανεικός στη Σαμπντόρια και στη Μόντσα, συνεχίζοντας την παρουσία του στο υψηλότερο επίπεδο του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Σε διεθνές επίπεδο, έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ιταλίας τον Νοέμβριο του 2018, σε φιλικό αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας έκτοτε συμμετοχές και γκολ με τη «σκουάντρα ατζούρα».

Η Ανόρθωση καλωσορίζει τον Stefano Sensi στην οικογένειά της και του εύχεται κάθε επιτυχία με τον Φοίνικα στο στήθος.