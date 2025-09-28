Πάλι μέρα των φιλοξενουμένων στη β' κατηγορία και νέα εικόνα στα ψηλά

H Νέα Σαλαμίνα, για την 3η αγωνιστική της β’ κατηγορίας, επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 του Διγενή Μόρφου, τον οποίο υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα. Οι ερυθρόλευκοι πλέον ισοβαθμούν στις πρώτες θέσεις με την ΠΑΕΕΚ, η οποία επίσης είχε τους πρώτους χαμένους βαθμούς, μένοντας στην ισοπαλία 1-1 με τον ΑΣΙΛ και τον Σπάρτακο που κέρδισε το Σάββατο τον Χαλκάνορα.

Γενικότερα στους έξι από τους οκτώ αγώνες της αγωνιστικής επιτεύχθηκαν διπλά.

Aναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Σάββατο (27/09): Δόξα - Αγία Νάπα 1-1, Αχυρώνας/Ονήσιλος - Εθνικός Λατσιών 0-1, Χαλκάνορας – Σπάρτακος 2-3, ΑΕΖ - Ομόνοια 29ης Μαΐου 2-4,

Κυριακή (28/09): ΑΣΙΛ – ΠΑΕΕΚ 1-1, Ηρακλής Γερ. - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-2, Διγενής Μόρφου - Νέα Σαλαμίνα 0-2, ΜΕΑΠ – Καρμιώτισσα 1-3.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: ΠΑΕΕΚ 7, Σπάρτακος 7, Νέα Σαλαμίνα 7, Διγενής Μόρφου 6, Καρμιώτισσα 6, Εθνικός Λατσιών 6, ΑΣΙΛ 5, Αγία Νάπα 5, Δόξα 4, Ομόνοια 29Μ 4, ΑΠΕΑ Ακρ. 4, Χαλκάνορας 3, Ηρακλής Γερ. 1, ΜΕΑΠ 1, ΑΕΖ 0, Αχυρώνας/Ονήσιλος 0