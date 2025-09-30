ΒΙΝΤΕΟ: Ανανέωσε με τον Μουκουντί η ΑΕΚ!

Ο Αρόλντ Μουκουντί θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ μέχρι και το 2029, υπογράφοντας νέο συμφωνητικό με τον σύλλογο, με μεγάλη επιβράβευση και στο οικονομικό κομμάτι, αφού ξεπερνά τον διπλασιασμό η νέα συμφωνία.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος του ξεκαθάρισε – όπως φαίνεται και από το βίντεο που δημοσιεύθηκε από την «Ένωση» - πως τον θέλει στην ομάδα για ό,τι χτίζεται αυτή τη στιγμή και με ορίζοντα ό,τι θ’ ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.

«Στην αρένα μπαίνουν μονομάχοι για να κερδίσουν, να κατακτήσουν. Εδώ, κάθε λίγες μέρες γίνεσαι κανονικός μονομάχος. Είσαι σύμβολο για εμάς και τους οπαδούς μας. Είσαι άτομο με κουλτούρα, που κατανοεί τις οικογενειακές αξίες» του λέει μεταξύ άλλων.

