Μαγκιά του!

Είσαι ή όχι φαν του γεωργιανού προπονητή, δεν μπορείς παραμόνο να εκφράσεις τον σεβασμό σου γι αυτό που έκανε...

Ο Τιμούρ Κετσπάγια ήταν ξεκάθαρος μετά το τέλος του αγώνα (0-5) με την Ομόνοια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». 

Ο προπονητής της Ανόρθωσης είπε πως η ομάδα του φέτος θα παλέψει για την σωτηρία της. Δεν μπορούσε να γίνει πιο σαφής. 

Ο Κετσπάγια δεν είναι νέος στο ποδόσφαιρό μας και δη στην Ανόρθωση. Γνωρίζει τα πάντα γύρω από την αγαπημένη του ομάδα και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την θέλησή του να βοηθήσει. Το εάν θα τα καταφέρει, θα το δείξει ο χρόνος. 

Είναι επίσης σίγουρο πως πριν ακόμα αναλάβει, γνώριζε τις δυνατότητες του ρόστερ της ομάδας που θα αναλάμβανε. Είναι μαγκιά του που βγήκε μπροστά και διπλή μαγκιά που δεν προσπάθησε να χαϊδέψει τα αυτιά των οπαδών. 

Διαβαστε ακομη