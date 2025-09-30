Ανακοίνωσε Ανθίμου η Νέα Σαλαμίνα

Η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμίνας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη συμφωνία με την Ομόνοια Αραδίππου για τον δανεισμό του 28χρονου Κύπριου ακραίου επιθετικού Κωνσταντίνου Άνθιμου μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025–2026.

Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο στην ερυθρόλευκη οικογένεια και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!

