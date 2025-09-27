Έγινε - κυρίως - του... διπλού στη β' κατηγορία

O Σπάρτακος έφυγε με διπλό από την έδρα του Χαλκάνορα, κερδίζοντας με 3-2 στο πλαίσιο της πρώτης δόσης της 3ης αγωνιστικής της β’ κατηγορίας και ανέβηκε – τουλάχιστον προσωρινά – στην κορυφή της βαθμολογίας.

Διπλό σημείωσε και ο νεοφώτιστος στην κατηγορία Εθνικός Λατσιών, που νικώντας 1-0 τον Π.Ο. Αχυρώνα Ονήσιλο έφθασε τους έξι βαθμούς.

Εκτός έδρας νίκη πέτυχε και η Ομόνοια 29ης Μαΐου που πήρε το πρώτο τρίποντο της σεζόν, επικρατώντας με 4-2 της ΑΕΖ.

Στο άλλο παιχνίδι του Σαββάτου (27/09) Δόξα και Αγία Νάπα έμειναν στο 1-1.

H αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (28/09, 19:00) με τα παιχνίδια: Ηρακλής Γερ. - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Διγενής Μόρφου - Νέα Σαλαμίνα, ΑΣΙΛ - ΠΑΕΕΚ, ΜΕΑΠ - Καρμιώτισσα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Σπάρτακος 7, ΠΑΕΕΚ 6, Διγενής Μόρφου 6, Εθνικός Λατσιών 6, Αγία Νάπα 5, Ομόνοια 29Μ 4, ΑΣΙΛ 4, Νέα Σαλαμίνα 4, Δόξα 4, Καρμιώτισσα 3, Χαλκάνορας 3, ΑΠΕΑ Ακρ. 1, Ηρακλής Γερ. 1, ΜΕΑΠ 1, Αχυρώνας/Ονήσιλος 0, ΑΕΖ 0.