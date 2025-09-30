«Καμίνι» το ΓΣΠ με Μάιντς!

Ήδη η προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα της Πέμπτης στο ΓΣΠ έχει ξεπεράσει τις 10.000 με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται όσο φτάνουμε προς την μέρα του αγώνα.

Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς πως, οι Ομονοιάτες αναμένεται αν δώσουν βροντερό παρών στις εξέδρες του ΓΣΠ προκειμένου να σπρώξουν τους ποδοσφαιριστές του Μπεργκ σ΄ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι στους Γερμανούς.