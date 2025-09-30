Περιμένει τώρα με ηρεμία την Αλκμάαρ

Ο στόχος επιτεύχθηκε στον τελευταίο αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα και σε γενικές γραμμές η βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος κρίνεται ικανοποιητική, παρόλο που θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερη εάν αποφεύγονταν οι απώλειες στα δύο εκτός έδρας ντέρμπι με Ανόρθωση και Ομόνοια. Στην ΑΕΚ αφήνουν στην άκρη τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στην πρεμιέρα του League Phase και στον εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (22:00) κόντρα στην Αλκμάαρ. Στόχος το βαθμολογικό κέρδος, παρόλο που το εμπόδιο θεωρείται υψηλό.

Στους προκριματικούς γύρους του περασμένου καλοκαιριού η ΑΕΚ απέδειξε ότι μέσα στην έδρα της μπορεί να «κοιτάξει στα μάτια» οποιαδήποτε ομάδα. Η Αλκμάαρ βρίσκεται στην 5η θέση του ολλανδικού πρωταθλήματος, έχοντας συγκεντρώσει 12 βαθμούς στις πρώτες εφτά αγωνιστικές (3 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα) και είναι εφτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Φέγενορντ. Την περασμένη Κυριακή γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα εκτός έδρας από την Μπρέντα με 2-1.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Σουάρες αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Πέμπτης, ενώ αντίθετα ο Ανγκιέλσκι πολύ δύσκολα θα προλάβει. Οι Καμπρέρα και Γκαρσία θα είναι σίγουρα απόντες, όπως και οι Σαμπορίτ, Γιουσέφ και Ζάιρο, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής αφού δεν δηλώθηκαν στη λίστα της ΟΥΕΦΑ. Ο Ρομπέρζ δεν αγωνίστηκε καθόλου κόντρα στον Ύψωνα, ώστε να ξεκουραστεί και να είναι «φρέσκος» εναντίον της Αλκμάαρ.

Σίγουρα ο Ιδιάκεθ προτίθεται να μοιράσει τον χρόνο σε κάποιους ποδοσφαιριστές, καθότι την ερχόμενη Κυριακή υπάρχει το δύσκολο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Πάφος FC. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι η σωστή διαχείριση του διαθέσιμου ρόστερ από πλευράς τεχνικής ηγεσίας.