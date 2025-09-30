ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μόνο πρόστιμο σε Τζαβέλλα και Καραπαπά για τις «ομορφιές» στην Λεωφόρο

Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο σε Κώστα Καραπαπά και Γιώργο Τζαβέλλα για τον καβγά τους στο πρόσφατο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ σε Κώστα Καραπαπά και Γιώργο Τζαβέλλα. Όπως έγινε γνωστό, ο εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού και ο αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκαν με τα εν λόγω ποσά λόγω της αψιμαχίας που είχαν στο πρόσφατο 1-1 ανάμεσα σε «πράσινους» και «ερυθρόλευκους» στη Λεωφόρο.

Επιπλέον, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα πληρώσει 10.000 ευρώ πρόστιμο για τη συμπεριφορά των οπαδών της στην αναμέτρηση αυτή, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να δίνει το ίδιο ποσό για φθορές που προξένησαν οι οπαδοί της στην AEL FC Arena, στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.

