Η ευκαιρία του, η ευκαιρία της ΑΕΛ...

Ο Ούργκο Μαρτίνς ενώπιον της μεγαλύτερης πρόκλησης της καριέρας του...

Από τον ΠΟΞ, στην Ομόνοια Αραδίππου, τον Εθνικό και τώρα ΑΕΛ!

Ο Πορτογάλος φιλόδοξος προπονητής πάει με καθυστέρηση λίγων μηνών στην ΑΕΛ και καλείται να γυρίσει τον διακόπτη. Η πίεση δεδομένη, η επιθυμία του επίσης. 

Ο Μαρτίνς θα ντεμπουντάρει στο παιχνίδι κυπέλλου (1/10) με τον Εθνικό Λατσιών στην Περιστερώνα και έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει το ταξίδι του στην ομάδα της Λεμεσού με μία νίκη. Αποτελεί και για τους ίδιους τους παίκτες της ΑΕΛ, ευκαιρία το παιχνίδι με την νεοφώτιστη στη β΄κατηγορία ομάδα, να βάλουν τέλος σ΄ένα σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη. 

 

Διαβαστε ακομη