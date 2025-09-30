Πέντε ομάδες στους έξι βαθμούς (Νέοι Γ' Κατηγορίας)
Με τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής συνεχίστηκε η δράση του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ' Κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2025 - 2026.
Προηγούνται με 6 βαθμούς Εθνικός Λατσιών, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, ΘΟΪ Λακατάμιας, Ηρακλής Γερολάκκου και Κέδρος.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Ηρακλής Γερολάκκου - ΑΣΙΛ 4-2
Κόρνος FC - Ξυλοφάγου FC 1-5
Ασπίς Πύλας - Εθνικός Λατσιών 0-1
Ομόνοια Ψευδά - ΘΟΪ Λακατάμιας 0-7
Ομόνοια Αραδίππου - ΑΠΟΝΑ 0-1
ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Freedom24 Krasava ΕΝΥ 0-5
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - ΑΕΠ Πολεμιδιών 6-0
Κέδρος - FC Λειβάδια 2-1