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ΒΙΝΤΕΟ: Επέστρεψε... αγριεμένος ο Ακιντόλα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οne man show...

Μετά από ένα διάστημα εκτός δράσης, ο Νταβίντ Ακιντόλα επιλέχθηκε από τον Χένινγκ Μπεργκ για την αρχική ενδεκάδα της Ομόνοιας.

Και επέστρεψε... αγριεμένος αφού σέρβιρε το πρώτο γκολ και σκόραρε το δεύτερο γκολ των πρασίνων. Ένα πρώτο ημίχρονο που έχει την... υπογραφή του.

Γενικά είναι... μπελάς για την άμυνα της «Κυρίας» αφού συμμετείχε και σε άλλες φάσεις της Ομόνοιας για γκολ.

Να σημειωθεί πως είναι το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των πρασίνων (και στις δύο θητείες).

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