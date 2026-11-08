Ο Κόζο Ταζίμα θέλει να ανατρέψει τον Ινφαντίνο – Στο 20%-30% εκτιμά τις πιθανότητές του

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Κόζο Ταζίμα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της FIFA, θέτοντας στο επίκεντρο του προγράμματός του την αλλαγή στον τρόπο διοίκησης της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Ο 68χρονος Ιάπωνας θεωρεί ότι η διακυβέρνηση αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της FIFA και δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε αλλαγές, εφόσον εκλεγεί.

Ο Ταζίμα γνωστοποίησε την πρόθεσή του την περασμένη Πέμπτη και έγινε ο πρώτος Ιάπωνας που διεκδικεί την κορυφαία θέση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να επιδιώκει τέταρτη θητεία στην ηγεσία της FIFA.

Ο υποψήφιος από την Ιαπωνία έχει ήδη ξεκινήσει επαφές για να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη. Όπως δήλωσε στην ιαπωνική εφημερίδα Sports Nippon, έχει δεχθεί μηνύματα υποστήριξης και έχει επικοινωνήσει με εκπροσώπους οκτώ ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται εκτός Ασίας.

Προς το παρόν δεν έχει εξασφαλίσει επίσημες υποστηρίξεις, ωστόσο στόχος του είναι να συγκεντρώσει τη στήριξη τουλάχιστον έξι ομοσπονδιών, ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα με τη διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Για να συμμετάσχει στις εκλογές χρειάζεται τις προτάσεις πέντε εθνικών ομοσπονδιών, ενώ η προθεσμία για την κατάθεσή τους λήγει στις 18 Νοεμβρίου.

Ο Ταζίμα έχει εμπειρία από τη διοικητική λειτουργία της FIFA, καθώς συμμετέχει στο Συμβούλιο της ομοσπονδίας από το 2015. Έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε την προεδρία της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2024, όταν τον διαδέχθηκε ο Τσουνεγιάσου Μιγιαμότο.

Στις δηλώσεις του άσκησε κριτική στον τρόπο λειτουργίας της FIFA, υπογραμμίζοντας ότι βασική του αρχή είναι η ανιδιοτέλεια. «Θα κρατήσω ό,τι λειτουργεί σωστά και θα αλλάξω ό,τι δεν λειτουργεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διακυβέρνηση παραμένει το μεγαλύτερο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ομοσπονδία.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι πιθανότητές του να κερδίσει τις εκλογές κυμαίνονται αυτή τη στιγμή μεταξύ 20% και 30%, εκφράζοντας την επιθυμία να ενισχύσει τη θέση του όσο προχωρά η προεκλογική διαδικασία.

Ο Ινφαντίνο, πάντως, έχει ήδη εξασφαλίσει δημόσια στήριξη από τον επικεφαλής του ασιατικού ποδοσφαίρου, ενώ έχει δεχθεί θετικά μηνύματα και από άλλες συνομοσπονδίες. Την ίδια στιγμή, η διοίκησή του δέχθηκε κριτική τον Ιούλιο, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών σε νέα εμπορική εταιρεία της FIFA, η οποία θα διαχειριζόταν δικαιώματα που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα ο πρώην αμυντικός της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα, είχε επίσης ανακοινώσει δημόσια την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον Ινφαντίνο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ