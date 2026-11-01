Κρατά τη βελτίωση αλλά έχει ακόμη δουλειά

Η δεύτερη διαδοχική ήττα για τη μέχρι πρότινος πρωτοπόρο ΑΕΛ πληγώνει τους γαλαζοκίτρινους όμως το αίσθημα που άφησε είναι διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη.

Στο ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ η ομάδα της Λεμεσού παρουσιάστηκε βελτιωμένη εν συγκρίσει με τον αγώνα με τον Άρη και παρότι αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να αποφύγει την ήττα, είναι αν μη τι άλλο ελπιδοφόρο.

Το καλό της ξεκίνημα δεν συνοδεύτηκε με γκολ, αντιθέτως μέχρι το ημίωρο βρέθηκε να χάνει με 2-0 πληρώνοντας τα λάθη της, όμως το θετικό είναι ότι δεν παραδόθηκε και πάλεψε, όντας δημιουργική στην επανάληψη, παρότι δεν κατάφερε να φτιάξει σημαντικό αριθμό μεγάλων ευκαιριών.

Το εκτός έδρας ντέρμπι απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια κι ένα από τα φαβορί για τον φετινό τίτλο αποτέλεσε γερό τεστ για την ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς και αναμφίβολα ήταν χρήσιμο για τον προπονητή της ΑΕΛ ο οποίος θα έβγαλε αρκετά συμπεράσματα. Το ζήτημα είναι να κρατήσει τα θετικά και να δουλέψει με την ομάδα του στις αδυναμίες της.

Ακολουθεί ένα θεωρητικά βατό πρόγραμμα (όσο κι αν ο Μαρτίνς διαφώνησε με αυτό) και οι γαλαζοκίτρινοι θα επιδιώξουν στα ματς με Krasava ENY, Kαρμιώτισσα και Ολυμπιακό να πάρουν το μάξιμουμ των βαθμών προκειμένου να μην χάσουν άλλο έδαφος και να διατηρηθούν κοντά στις πρώτες θέσεις.