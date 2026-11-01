Η Φάλκιρκ χαστούκισε τη Σέλτικ και έκανε την έκπληξη της σεζόν
ΓΗΠΕΔΟ
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Αναπάντεχο στραβοπάτημα για την πρωτοπόρο της Σκωτίας.
Η Φάλκιρκ έκανε την έκπληξη της σεζόν (μέχρι τώρα) στη Σκωτία, καθώς ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά, νίκησε στην έδρα της την πρωταθλήτρια Σέλτικ με 2-0 και δίνει έτσι την ευκαιρία στην Ρέιντζερς να πλησιάσει στον ένα βαθμό την κορυφή της βαθμολογίας, αν νικήσει στη Γλασκώβη την Αμπερντίν (14/11).
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Σκωτίας και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Κιλμάρνοκ-Σεντ Τζόνστον 2-2
Μάδεργουελ-Σεντ Μίρεν 1-0
Νταντί Γ.-Χαρτς Αναβλήθηκε
Φάλκιρκ-Σέλτικ 2-0
Χιμπέρνιαν-Νταντί 14/11
Ρέιντζερς-Αμπερντίν 14/11
Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)
Σέλτικ 28
Ρέιντζερς 24 -11αγ.
Χαρτς 20 -11αγ.
Φάλκιρκ 18
Νταντί 17 -11αγ.
Νταντί Γιουνάιτεντ 16 -11αγ.
Σεντ Μίρεν 14
Μάδεργουελ 13
Σεντ Τζόνστον 14
Αμπερντίν 11 -11αγ.
Κιλμάρνοκ 9
Χιμπέρνιαν 8 -11αγ.