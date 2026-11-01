Η Φάλκιρκ χαστούκισε τη Σέλτικ και έκανε την έκπληξη της σεζόν

Η Φάλκιρκ έκανε την έκπληξη της σεζόν (μέχρι τώρα) στη Σκωτία, καθώς ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά, νίκησε στην έδρα της την πρωταθλήτρια Σέλτικ με 2-0 και δίνει έτσι την ευκαιρία στην Ρέιντζερς να πλησιάσει στον ένα βαθμό την κορυφή της βαθμολογίας, αν νικήσει στη Γλασκώβη την Αμπερντίν (14/11).

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Σκωτίας και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Κιλμάρνοκ-Σεντ Τζόνστον 2-2

Μάδεργουελ-Σεντ Μίρεν 1-0

Νταντί Γ.-Χαρτς Αναβλήθηκε

Φάλκιρκ-Σέλτικ 2-0

Χιμπέρνιαν-Νταντί 14/11

Ρέιντζερς-Αμπερντίν 14/11

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Σέλτικ 28

Ρέιντζερς 24 -11αγ.

Χαρτς 20 -11αγ.

Φάλκιρκ 18

Νταντί 17 -11αγ.

Νταντί Γιουνάιτεντ 16 -11αγ.

Σεντ Μίρεν 14

Μάδεργουελ 13

Σεντ Τζόνστον 14

Αμπερντίν 11 -11αγ.

Κιλμάρνοκ 9

Χιμπέρνιαν 8 -11αγ.