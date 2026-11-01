Έβγαλε έναν Κύπριο έβαλε άλλο στην 11άδα ο Ιτζχάκι - Πρόβλημα με Τάντι κι αγωνία ενόψει Ομόνοια

Με μία αλλαγή στο αρχικό σχήμα της παρατάσσεται η Ανόρθωση για τον αγώνα με τον Άρη.

Ο Μπαράκ Ιτζχάκι έδωσε φανέλα βασικού στον Αρτυματά, αντί στον Καραμανώλη που ήταν βασικός στο πλάνο του Ισραηλινού στο ντεμπούτο του κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.

Η ενδεκάδα:

Κάρσλτρεμ, Σεργίου, Αρτυματάς, Φουρτάδο, Τόσιτς, Κίκο, Ντιόν, Μίντεντορπ, Αμποάγκι, Χρυσοστόμου, Ντα Κρουζ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Τάντι ένιωσε μυϊκές ενοχλήσεις στο δικέφαλο τις προηγούμενες μέρες και γι΄ αυτό έμεινε εκτός αποστολής. Η κατάσταση του αξιολογείται και θα διαφανεί μέσα στην εβδομάδα αν θα καταφέρει να προλάβει το ντέρμπι που ακολουθεί με την Ομόνοια.