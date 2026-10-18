Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου

Με στόχο την τέταρτη διαδοχική νίκη που θα την κρατήσει στην πρώτη θέση η ΑΕΛ αναμετράται εκτός έδρας με την Ομόνοια Αραδίππου για την 6η αγωνιστική.

Με δύο αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς σε σχέση με το παιχνίδι με την Ομόνοια 29Μ καθώς οι Ζαϊρ Ταβάρες και Τζόφρι πήραν τις θέσεις των Ζοάο Ταβάρες και Μουγκέ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Καπίνο, Παπαγεωργίου, Αντωνίου, Γκόμες, Νεοφύτου, Νταβόρ, Ταβάρες, Ουντέν, Τζόφρι, Σινγκ, Γιόβετιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μέρζουκ, Κυριάκου, Καρώ, Ντένσγουιλ, Παρούτης, Μιλοσάβλιεβιτς, Κονσεϊσάο, Κυριάκου, Χριστοφή, Μουγκέ.