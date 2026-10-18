Η ενδεκάδα του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ

Με στόχο την τρίτη του νίκη στη σεζόν ο Άρης υποδέχεται στο στάδιο «Alphamega» την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Αρτσιόμ Ράτζκοφ προέβη σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το ματς με τον Ολυμπιακό καθώς οι Καλούλου, Γιαγκό και Σαρφό πήραν τις θέσεις των Σανέ, Μπάντελι και Παζέ.

Η ενδεκάδα του Άρη: Ζάντρο, Καλούλου, Μάτισικ, Γιαγκό, Κορέια, Σαρφό, Χαραλάμπους, Νίκολιτς, Γκάουσταντ, Ελ Αλάτσι, Εφαγκέ.