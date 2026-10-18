Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης στην Περιστερώνα με δύο αλλαγές

Με στόχο τη δεύτερη της νίκη προκειμένου να ξεκολλήσει από τον πάτο η Ανόρθωση αναμετράται εκτός έδρας με την Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Ο προπονητής της προσφυγικής ομάδας Νέστορ Ελ Μαέστρο προχώρησε σε δύο αλλαγές εν συγκρίσει με τον αγώνα με την Πάφο. Συγκεκριμένα οι Παναγή και Λόπες πήραν τις θέσεις των Κάρλστρεμ και Κις.

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Παναγή, Σεργίου, Τόσιτς, Φουρτάδο, Κίκο, Αρτυματάς, Μίντεντορπ, Αμποάγκι, Χρυσοστόμου, Ντα Κρουζ, Λόπες.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κάρλστρεμ, Σ. Παναγή, Τάντι, Κις, Ντιον, Χαραλάμπου, Σόσα, Καραμανώλης, Τζούλιου, Χαραλάμπους, Σαμπράουι, Ηλία.