Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο «Alphamega»

Την πέμπτη της νίκη που θα την κρατήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας διεκδικεί η ΑΕΚ η οποία φιλοξενείται από τον Άρη στο στάδιο «Alphamega» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Ο προπονητής των κιτρινοπράσινων Ρούμπεν Σέγιες προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο αρχικό του σχήμα εν συγκρίσει με τον προηγούμενο αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου καθώς οι Μιραμόν, Σαμπορίτ και Μράμπτι πήραν τις θέσεις των Βαν ντε Χορν, Πηλέα και Ιβάνοβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Παλεάρι, Μιραμόν, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Κόλερ, Ρέπας, Λέδες, Μράμπτι, Λαγιούνι, Μπάγιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευάς, Ιωάννου, Φαν ντε Χορν, Ολιβάν, Πάνκοφ, Ιβάνοβιτς, Τρίκα, Κυριάκου, Ναούμ, Αντερέγκεν, Γερασίμου, Άδωνη.