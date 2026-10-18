Καθάρισε σ΄ ένα δίλεπτο, έφτασε σε καρέ και δεν αφήνει την κορυφή η ΑΕΛ!

Γουστάρει την κορυφή και δεν λέει να την αφήσει η ΑΕΛ! Η ομάδα της Λεμεσού παρότι δεν έπιασε ιδιαίτερα ψηλή απόδοση επικράτησε με 2-0 της Ομόνοιας Αραδίππου στο «ΑΕΚ Αρένα» για την 6η αγωνιστική, «καθαρίζοντας» το ματς σε ένα δίλεπτο χάρη σε γκολ των Σινγκ (61΄) και Τζόφρι (63΄) και φτάνοντας σε τέταρτη διαδοχική νίκη (και πέμπτη συνολικά), που την κρατά στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Στους έξι έμειναν τα «περιστέρια», τα οποία πραγματοποίησαν αξιόλογη εμφάνιση αλλά παρέμειναν για τέταρτο σερί ματς χωρίς τρίποντο δεχόμενα τη δεύτερη τους ήττα.

Μοιρασμένο ήταν το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, το οποίο είχε μέτριο ρυθμό. Η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε από πλευράς γηπεδούχων με άστοχη κεφαλιά του Ποντικού (18΄) ενώ οι γαλαζοκίτρινοι απάντησαν στο 29΄ με (επίσης άστοχο) σουτ του Ζαϊρ Ταβάρες από πλεονεκτική θέση. Η τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους ήταν το πλασέ του Χαβέλκα στο 35΄ στο οποίο μάζεψε ο Καπίνο.

Η Ομόνοια Αραδίππου ήταν απειλητική και στο β΄ ημίχρονο, έχοντας μάλιστα ακυρωθέν γκολ στο 46΄ με τον Πέτροβιτς (οφσάιντ) και άλλη μια φάση στο 58΄ με τον Φαν Μούλεμ, ωστόσο η ΑΕΛ με δύο γκολ σε διάστημα δύο λεπτών έθεσε τις βάσεις για το τρίποντο. Το σκορ άνοιξε στο 61΄ ο Σινγκ με μακρινό φαλτσαριστό σουτ που κόντραρε ενώ στο 63΄ ο Τζόφρι άνοιξε λογαριασμό με τα γαλαζοκίτρινα με δυνατό σουτ. Η ομάδα της Λεμεσού άγγιξε δις το 3-0 με Γιόβετιτς (70΄) και Τζόφρι (73΄), ενώ Χαβέλκα (71΄) και Γκονζάλεθ (78΄) έχασαν μεγάλες ευκαιρίες να βάλουν τους γηπεδούχους ξανά στο παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις η ομάδα της Αραδίππου έχασε άλλες δύο φάσεις με Κέρτις-Πέτροβιτς, με το τελευταίο σφύριγμα να βρίσκει την ΑΕΛ νικήτρια με 2-0.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

90+4' Νέα μεγάλη φάση για τους γηπεδούχους με Πέτροβιτς, έξω.

90+1' Ευκαιρία για την Ομόνοια Αραδίππου με Κέρτις, έξω το πλασέ του.

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις.

86' Λομόνακο στη θέση του Φαν Μούλεμ.

86' Κίτρινη κάρτα στον Παπαγεωργίου.

84' Μουγκέ και Παρούτης στις θέσεις των Σινγκ και Γιόβετιτς.

78' Απειλεί με Γκονζάλεθ η Αραδίππου, έξω το σουτ του.

75' Κονσεϊσάο αντί Ζαΐρ Ταβάρες, Μιλοσάβλιεβιτς αντί Τζόφρι.

73' Αγγίζει το 3-0 η ΑΕΛ, πάνω από τα δοκάρια το πλασέ του Τζόφρι.

72' Ευριπίδου, Κέρτις, Κουμουρής και Γκονζάλες στις θέσεις των Χαβέλκα, Μπουσαταουί, Ποντικού και Ουνάι

71' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια Αραδίππου με τον Χαβέλκα που από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει.

70' Ευκαιρία για τρίτο γκολ για την ΑΕΛ, ο Γιόβετιτς δεν μπορεί να νικήσει τον Ζίφκοβιτς.

66' Διαγώνιο σουτ του Πέτροβιτς, έξω. Απειλούν εδώ οι γηπεδούχοι.

63' ΓΚΟΛ, 2-0 η ΑΕΛ με τον Τζόφρι! Με δυνατό σουτ.

61' ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΛ με τον Σινγκ! Με μακρινό φαλτσαριστό σουτ που κόντραρε.

58' Απειλεί με Φαν Μούλεμ η Ομόνοια Αραδίππου, μαζεύει ο Καπίνο.

51' Σουτ του Παπαγεωργίου, έξω.

46' Σκοράρει ο Πέτροβιτς με πλασέ σε τετ-α-τετ με τον Καπίνο αλλά το γκολ ακυρώνεται με υπόδειξη οφσάιντ.

Δεύτερο ημίχρονο

39' Kίτρινη κάρτα στον Γκόμες.

35' Πλασέ του Χαβέλκα, μάζεψε ο Καπίνο.

29' Μεγάλη φάση για την ΑΕΛ με σουτ του Ζαΐρ Ταβάρες με τη μία, πάνω από τα δοκάρια.

-Όλα εντάξει με τον κίπερ της ΑΕΛ.

-Στο έδαφος ο Καπίνο, δέχεται τις πρώτες βοήθειες.

19' Κίτρινη κάρτα στον Χάιρο.

18' Mεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια Αραδίππου, έξω η κεφαλιά του Ποντικού.

15' Κίτρινη κάρτα στον Αντωνίου.

12' Μακρινό σουτ του Χαβέλκα, λίγο έξω.

11' Σουτ του Ουντέν, μπλόκαρε χωρίς δυσκολία ο Ζίφκοβιτς.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

OMONOIA ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Ζίφκοβιτς, Αντωνίου, Ενρίκες, Nτε Μάρκο, Ουνάι (72΄ Γκονζάλες), Χάιρο, Φαν Μούλεμ (86΄ Λομόνακο), Χαβέλκα (72΄ Ευριπίδου), Ελ Μπουσατάουι (72΄ Κέρτις), Ποντικός (72΄ Κουμουρής), Πέτροβιτς.

ΑΕΛ: Καπίνο, Παπαγεωργίου, Αντωνίου, Γκόμες, Νεοφύτου, Νταβόρ, Ταβάρες (75΄ Κονσεϊσάο), Ουντέν, Τζόφρι (75΄ Μιλοσάβλιεβιτς), Σινγκ (84΄ Παρούτης), Γιόβετιτς (84΄ Μουγκέ).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 61΄ Σινγκ, 63΄ Τζόφρι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 15΄ Αντωνίου, 19΄ Χάιρο / 39΄ Γκόμες, 86΄ Παπαγεωργίου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης