Αγωνία με Ουναΐ στον Παναθηναϊκό: Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο

Σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Αζεντίν Ουναΐ,

Ο Μαροκινός σταρ του «τριφυλλιού» σε μια προσπάθειά του να πάρει την μπάλα στο 16ο λεπτό, αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και έπεσε κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο με έντονους πόνους.

Ο 26χρονος άσος έδειξε να πονά αρκετά, όντας απογοητευμένος και κρατώντας το κεφάλι του για τον τραυματισμό που υπέστη. Μάλιστα, χρειάστηκε να μπει το ιατρικό φορείο του γηπέδου ώστε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο ο ποδοσφαιριστής, καθώς, δεν ήταν σε θέση να βγει μόνος του.

Τρία λεπτά αργότερα αποχώρησε από το γήπεδο εν μέσω χειροκροτήματος στήριξης από τους φίλους των «πράσινων», με τον Ανδρέα Τεττέη να παίρνει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν τα νεότερα από τον τραυματισμό του, με τον Ουναΐ να αναμένεται να υποβληθεί σύντομα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.

sport-fm.gr