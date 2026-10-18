ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αγωνία με Ουναΐ στον Παναθηναϊκό: Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Τεράστια αγωνία επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού με την κατάσταση του Ουναΐ, ο οποίος τραυματίστηκε στο ματς με τον Asteras AKTOR και αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στο 19ο λεπτό.

Σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Αζεντίν Ουναΐ,

Ο Μαροκινός σταρ του «τριφυλλιού» σε μια προσπάθειά του να πάρει την μπάλα στο 16ο λεπτό, αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και έπεσε κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο με έντονους πόνους.

Ο 26χρονος άσος έδειξε να πονά αρκετά, όντας απογοητευμένος και κρατώντας το κεφάλι του για τον τραυματισμό που υπέστη. Μάλιστα, χρειάστηκε να μπει το ιατρικό φορείο του γηπέδου ώστε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο ο ποδοσφαιριστής, καθώς, δεν ήταν σε θέση να βγει μόνος του.

Τρία λεπτά αργότερα αποχώρησε από το γήπεδο εν μέσω χειροκροτήματος στήριξης από τους φίλους των «πράσινων», με τον Ανδρέα Τεττέη να παίρνει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν τα νεότερα από τον τραυματισμό του, με τον Ουναΐ να αναμένεται να υποβληθεί σύντομα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ντέρμπι που τα... είχε όλα και νικητή τον ΠΑΟΚ με ανατροπή

Super League

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Ο κόσμος μας είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη»

Super League

|

Category image

Πετρούνιας: «Το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ - Έτοιμος να αρπάξω την ευκαιρία»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τα φοβερά στατιστικά του Κωστούλα απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας

Premier League

|

Category image

ΤΖΟΚΕΡ: Oι αριθμοί στην κλήρωση της Κυριακής (18/10) - Τέσσερις τυχεροί στη 2η κατηγορία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ακόμη πιο κοντά στην έξοδο ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μοναξιά, αυτή που παραπαίει και αυτοί που έχουν ευκαιρία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκανε τα εύκολα δύσκολα η Μίλαν, αλλά λύγισε την Αταλάντα και παρέμεινε αήττητη!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

BINTEO: Η νίκη της Ομόνοιας 29Μ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπούις: «Αν και νωρίς ήταν ένας ακόμη τελικός»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δύσκολο να πω κάτι παραπάνω μετά από τέτοιο παιχνίδι»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Δεν είναι αποδεκτό το αποτέλεσμα, ούτε η θέση μας»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σέγιες: «Σώσαμε τον βαθμό με τον χαρακτήρα μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Νίκη-οξυγόνο για την Ομόνοια 29ης Μαΐου και... στον βυθό η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To πρώτο του Άρη και... στο φινάλε ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη