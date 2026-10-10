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Η Αντρέεβα στον τελικό του Πεκίνου

ΓΗΠΕΔΟ

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Κερδίζοντας την Τσέχα Νικόλα Μπαρτούνκοβα

Η νικήτρια του Ρολάν Γκαρός, Μίρα Αντρέεβα (Νο 5 στον κόσμο), προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά WTA 1000, που διεξάγεται στο Πεκίνο, νικώντας την Τσέχα Νικόλα Μπαρτούνκοβα (Νο 34) με 6-2, 6-2.

Η πρόκριση της 19χρονης Ρωσίδας, στον τέταρτο τελικό του WTA 1000, μετά τους τίτλους της στο Ντουμπάι και το Ιντιαν Γουέλς το 2025 και την ήττα της στην Μαδρίτη το 2026, της εγγυάται μια κατάταξη-ρεκόρ καριέρας, στην 3η θέση στον κόσμο, μετά το τουρνουά. Στα 19 της, η Σιβηριανή τενίστρια, είναι η νεαρότερη παίκτρια που φτάνει στον τελικό στο Πεκίνο, μετά από την Ουγγαρέζα Άγκνες Σαβάι, η οποία κέρδισε τον τίτλο στα 18 της το 2007.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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