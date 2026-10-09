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Χάαλαντ: «Να μείνουμε ενωμένοι, να χαμογελάμε και να απολαμβάνουμε τη διαδρομή»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έστειλε μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας τη στιγμή που η Μάντσεστερ Σίτι περνάει τη δική της… περιπέτεια, περιμένοντας την ποινή της.

Ο στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας, της θετικής νοοτροπίας και της αισιοδοξίας, τη στιγμή που οι «Πολίτες» έχουν βρεθεί ένοχοι για 114 κατηγορίες, αναμένοντας τις ποινές που θα τους επιβληθούν.Ο Νορβηγός τόνισε πως το σημαντικότερο είναι να παραμένουν όλοι ενωμένοι, να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να διατηρούν την πίστης τους, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, απολαμβάνοντας τη διαδρομή.

«Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον και να παραμείνουμε θετικοί».«Ό,τι κι αν συμβαίνει στη ζωή, πρέπει πάντα να χαμογελάμε, να παραμένουμε θετικοί, να κοιτάζουμε μπροστά, να προσπαθούμε να κερδίζουμε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και να απολαμβάνουμε την κατάσταση».

«Να θυμάστε, απολαύστε τη διαδρομή», τόνισε ο 26χρονος.

sdna.gr 

 

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